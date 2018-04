Papa Francesco | ' Il primo maggio sarò al Divino Amore Pregherò per la Siria'

Orlando Bloom e Katy Perry a colloquio con Papa Francesco : Un onore incontrarlo : Oggi, grazie alla The Cura Foundation, Katy e Orlando sono rimasti decisamente emozionati di fronte al Pontefice, che ha spiegato: 'La scienza, come tutte le attività umane, sa di avere limiti da ...

Coree - Papa Francesco : "Prego perché le speranze di pace non siano deluse" : Il Pontefice parla dello storico summit tra Kim Jong-un e Moon Jae-in, speranza per futuro di pace e fraterna amicizia non siano deluse

Papa Francesco incontra le vittime di abusi. E la sua è un’autocritica radicale e pubblica : Papa Francesco ha dedicato questo weekend a incontri separati con tre vittime di un noto prete-predatore cileno: Fernando Karadima, carismatico animatore di parrocchia a Santiago del Cile, privato finalmente della tonaca nel 2011 dopo anni di vergognosi insabbiamenti. Per Francesco l’appuntamento con Juan Carlos Cruz, James Hamilton e Josè Andres Murillo, ospiti nella sua residenza Santa Marta, rappresenta un momento particolarissimo del ...

Katy Perry e Orlando Bloom incontrano Papa Francesco. FOTO : Katy Perry e Orlando Bloom incontrano Papa Francesco. FOTO La cantante e l'attore hanno rivolto un breve saluto al pontefice dopo la conferenza internazionale sulla medicina rigenerativa che si è tenuta in Vaticano il 28 aprile. Presente anche il cantante Peter Gabriel. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Katy Perry e Orlando Bloom incontrano Papa Francesco : Katy Perry e Orlando Bloom hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano, in occasione della Conferenza internazionale sulla medicina rigenerativa, dal titolo Unite To Cure A Global Health Care Initiative. La cantante, vestita di nero e col capo coperto, come prevede il cerimoniale della Santa Sede, e l’attore erano tra i medici, gli scienziati, i pazienti, i filantropi e i funzionari governativi, che hanno partecipato all’ultima ...

Papa Francesco : "La scienza deve rispettare dei limiti" : Nel giorno della morte del piccolo Alfie Evans, vicenda in cui il Vaticano era entrato a gamba tesa offrendo il proprio supporto ai genitori del bimbo e un posto all'ospedale Bambin Gesù legato proprio alla Santa Sede, Papa Francesco è intervento alla Conferenza internazionale promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura e ha speso ben più di qualche parola sulla scienza e i limite che questa deve avere, secondo la Chiesa, "per il bene ...

Alfie - Papa Francesco : profondamente toccato dalla su morte : La scienza, come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell'umanità stessa, e necessita di un senso di responsabilità etica', aveva detto oggi il Papa all'...