Papa al Regina Coeli | carità dei cristiani non nasce da ideologie ma da Gesù

Barbara D’Urso - santo cielo! Paparazzi alla riscossa - anche perché questa sì che è una rarità : la regina della tv in una serata libera. E lei si presenta ‘così’ (occhio all’età : sono 61 quest’anno…) : Non che ci fosse bisogno del Grande Fratello per parlare di Barbara D’Urso, regina degli ascolti Mediaset, ma diciamo che questo ritorno (al reality e in prima serata) offre uno spunto in più per far balzare Carmelita in cima alla lista delle vip più chiacchierate. O la ami o la odi, Barbara. Ma è evidente che sono più le persone che la adorano, rispetto a quelle che non la possono vedere nemmeno scritta. C’è un punto, però, su cui ...