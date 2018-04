eurogamer

: Overload: in arrivo il successore spirituale di Descent #Overload - Eurogamer_it : Overload: in arrivo il successore spirituale di Descent #Overload -

(Di domenica 29 aprile 2018) Gli sparatutto sembrano funzionare abbastanza bene in realtà virtuale, a patto di avere uno stomaco d'acciaio fa notare UploadVR.Se siete degli appassionati del genere, allora il prossimo mese avrà una sorpresa in serbo per voi: stiamo parlando didie che metterà piede sul mercato a partire dal 31 maggio, uscendo dall'Accesso Anticipato. Il gioco sarà lanciato su Steam e offrirà supporto opzionale sia per Oculus Rift che per HTC Vive.Invedremo i giocatori volare attraverso livelli labirintici, il tutto ingarbugliato con diversi tipologie di nemici. Una campagna single player offre ci accompagnerà per 15 livelli, in seguito vi sarà il multiplayer online a farci compagnia, oltre ad una modalità sfida. Pianificato anche un editor di livelli come contenuto post release.Read more…