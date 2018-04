Ostia | litorale blindato per il ponte | a Castel Fusano arrivano i carabinieri a cavallo

Atletica - RomaOstia 2018 : Galen Rupp e Haylu Tesfay vincono sul litorale laziale - 11000 podisti al via! : La RomaOstia non ha deluso le aspettative della vigilia: la mezza maratona più partecipata d’Italia (11000 podisti al via) ha regalato emozioni, soprattutto allo statunitense Galen Rupp che si è imposto nella grande classica laziale. L’americano, bronzo nella Maratona alle Olimpiadi di Rio 2016, è diventato così il primo non africano a primeggiare in questa gara dopo addirittura 21 anni di successi africani: l’ultimo bianco a ...