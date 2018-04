Organi umani crescono nei maiali e saranno trapiantati nell' uomo

Mostre - in esposizione a Napoli veri Organi umani - : Per arricchire ulteriormente i contenuti della mostra, verranno coinvolti per l'edizione di Città della Scienza a Napoli, esperti del mondo medico e scientifico del territorio, per un ciclo di ...

Le verità di Pechino sul traffico internazionale di Organi umani : I risultati, assicurano le autorità, ci sono: 'La Cina - spiega Wang - è seconda al mondo per la donazione e per trapianti di organi'. Tra il 2010 e il 2017 il numero di trapianti da donatori viventi ...

Trapianti - faremo crescere Organi umani negli animali grazie all’embrione di uomo-pecora : Ricercatori dell’università California Davis hanno creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10mila è umana. Un anno fa, lo stesso gruppo di ricerca, aveva realizzato un altro embrione ibridato di uomo e maiale nel quale le cellule umane erano in rapporto di una su 100mila. grazie all’esito di quella prima chimera – in memoria della mitica creatura con testa di leone, corpo di capra e coda di ...

Creato il primo embrione ibrido uomo pecora - ricercatori : “Siamo a un passo dal far crescere Organi umani negli animali” : L’obiettivo è quello di far crescere organi umani negli animali per poi trapiantarli. Intanto per la prima volta è stato Creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora, in cui una cellula su 10.000 è umana. Un anno fa circa era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso gruppo di ricerca, dove le cellule umane erano una su 100.000. L’annuncio arriva dagli scienziati dell’università della California Davis al meeting ...

