Orfini a Di Maio | sempre ostacolo a Pd

Governo - Orfini (Pd) : “Di Maio? È la stessa cosa di Salvini - l’opposto della sinistra. Ed è inaffidabile” : “Salvini e Di Maio? Non c’è nessuna sostanziale differenza tra loro due. Sono la stessa cosa, l’opposto della sinistra”. Così il presidente del Pd, Matteo Orfini, a Otto e Mezzo (La7), nel ripetere il suo niet a un accordo tra il suo partito e i 5 Stelle. E, rispondendo alla conduttrice Lilli Gruber che evidenzia il ritardo con cui è stata fissata la prossima direzione del Pd, Orfini osserva: “Noi abbiamo perso 50 giorni per i balletti di ...

Orfini dice che la parola di Di Maio non conta perché decide la Casaleggio : Roma, 27 apr. , askanews, 'Sappiamo bene quanto vale la parola di Luigi Di Maio: in questi anni abbiamo fatto accordi politici che dopo saltavano nonostante la parola data, come nel caso delle Unioni ...

Orfini cita Verdone per ironizzare su Di Maio : Roma, 18 apr. , askanews, Il presidente del Pd Matteo Orfini cita 'Un sacco bello' di Carlo Verdone per ironizzare sulla 'politica dei due forni' di Luigi Di Maio. 'A proposito di politica dei due forni, il vero modello di @luigidiMaio', scrive Orfini su Twitter, postando uno spezzone del film in cui Enzo cerca un …

Di Maio : fiducioso su governo cambiamento. Scontro nel Pd - Franceschini : fase nuova. Orfini : stiamo all'opposizione : «O si va al governo per cambiare le cose o non ne vale la pena: no ad un governo a tutti i costi e sì a un governo del cambiamento, e su questo sono molto fiducioso». Così...

Luigi Di Maio corteggia il Pd. Orfini chiude : "Noi alternativi" : È l’ora della responsabilità. Parola di Luigi Di Maio, leader e aspirante premier del Movimento Cinque Stelle che dopo il primo giro di consultazioni, andato a vuoto, prova a vestire i panni dello statista. A Di Maio non è piaciuta la mossa di Matteo Salvini di salire al Colle per le consultazioni insieme al resto della coalizione di centrodestra, cioè con Forza Italia e Berlusconi, Fratelli d’Italia e Meloni.I Cinque Stelle, vedendo ...

Orfini : da Di Maio appello strumentale - noi alternativi : Roma, 7 apr. , askanews, 'Siamo alternativi al M5s per cultura politica, programmi e visione sul futuro del paese. Non sarà certo un appello strumentale a cancellare tutto questo. Parleremo con chi riceverà l'incarico e daremo il nostro contributo da forza di ...

La molteplice reazione del Pd a Di Maio. Franceschini : "Ora serve riflettere". Orfini e Rosato : "Non si cambia linea" : La reazione del Pd all'apertura fatta da Luigi Di Maio ("sotterriamo l'ascia di guerra") è duplice. Da una parte c'è chi, come i renziani Ettore Rosato e Matteo Orfini, chiude a ogni ipotesi di dialogo; e chi, come Dario Franceschini, lascia la porta aperta.Quest'ultimo ha commentato su twitter l'intervista del leader del M5S: "Di fronte alle novità politica dell'intervista di Di Maio serve riflettere e tenere comunque unito ...

PD - Orfini : “GOVERNO CON M5S? LA NOSTRA FINE”/ “L'alleanza con Di Maio non esiste in natura” : Matteo ORFINI, l'alleanza con M5s sarebbe la fine del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale". Domani la Direzione dem(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 23:45:00 GMT)

