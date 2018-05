OPSIS in scena il 4 Maggio a Roma : Lablack comedy “OPSIS”, scritta e diretta da Tommaso Arnaldi, dopo la rappresentazione presso il Teatro Cometa Off di Roma, lo scorso Marzo 2018, all’interno del concorso ShortLAB, torna in scena in occasione del contest “ConCorto 2018”. L’appuntamento è il 4 Maggio 2018 alle ore 21, al Teatro San Genesio di Roma. Giunto alle semifinali di […]L'articolo OPSIS in scena il 4 Maggio a Roma proviene da NewsCinema.

