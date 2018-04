Nuova legge elettorale | l' ipotesi doppio turno può accontentare tutti

Si allarga il partito di chi vuole una Nuova legge elettorale : La prima a parlarne, ormai settimane fa, è stata Giorgia Meloni. Oggi a rilanciare l'ipotesi di un intervento per modificare la legge elettorale è il leader della Lega, Matteo Salvini. Il tema, seppur in via indiretta, viene affrontato anche dai pentastellati. In attesa della decisione che assumerà il Pd giovedì prossimo sul possibile confronto con i 5 stelle, le forze politiche si ...

Cinema - in arrivo i 400 milioni della Nuova Legge. Ripensamento sulle 'windows'? : Interpretato da Claudio Santamaria , Marco Giallini e Jerzy Stuhr , è ambientato nel mondo del "recupero crediti". Il regista Antonio Morabito ha dichiarato: " Sono cresciuto guardando i film in sala,...

Intercettazioni - Pignatone : “Ecco perché la Nuova legge non tutela la privacy” : “Fuori dai processi temo continueremo a leggere molti contenuti di Intercettazioni, virgolettati o meno. Nei processi dovremo trovare soluzioni anche fantasiose ai tanti problemi lasciati irrisolti dalla legge. Ma non posso fare a meno di chiedermi quanti processi salteranno perché le soluzioni che oggi sembrano logiche o almeno plausibili non saranno ritenute tali nei passaggi successivi. O addirittura giudicate incostituzionali“. ...

Perché Google e Facebook ci guadagnano con la Nuova legge europea sulla privacy : Nato per tutelare i cittadini, il regolamento europeo sui dati rischia di favorire il duopolio del social network e di Big G. E di schiacciare una concorrenza che non può permettersi «l’esercito» di avvocati e tecnici pagati dai due giganti californiani ...

Francia - l'Assemblea nazionale approva la Nuova legge su immigrazione e diritto d'asilo : Maggioranza divisa sul voto. La norma mira a rendere più veloci le procedure per la concessione del diritto d'asilo. Ora dovrà passare all'esame del Senato

Un'altra spina per Macron - la Nuova legge sull'immigrazione (che fatica a passare) : "Humanisme réaliste". Con umanità ma senza dimenticare il principio di realtà. Che, nel caso specifico della politica francese sull'immigrazione, vuole dire anche che i doganieri hanno fatto solo il loro lavoro, un paio di settimane fa, scaricando giù dal treno e rispedendola a Ventimiglia quella migrante nigeriana incinta con bambini al seguito ma sprovvista di documenti.E vuol dire anche che la magistratura, la ...

Fortnite : arriva la Light Machine Gun - una Nuova mitragliatrice leggera : Mentre poco tempo fa vi riportavamo le nuove sfide della settimana 9 di Fortnite, ecco arrivare novità per l'apprezzato titolo di Epic Games che, nello specifico, riguardano l'arrivo di una nuova arma.Come riportato su Fortniteintel, il 19 aprile verrà pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite che aggiungerà la Light Machine Gun, una nuova mitragliatrice leggera che assicurerà ai giocatori un elevato rateo di fuoco e un ampio caricatore da ...

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni? La Nuova legge in arrivo - ecco da quando : WhatsApp potrà essere vietato ai ragazzi fino ai 16 anni. Secondo alcune indiscrezioni degli addetti ai lavori è in arrivo, sulla piattaforma più usata al mondo, una importante modifica che riguarderà, appunto, il regolamento del suo accesso ai minori che, dagli attuali 13 anni potrebbe salire ai 16. WhatsApp vietato fino ai sedici anni: da quando scatteranno le nuove regole Stanno arrivando i primi cambiamenti che interesseranno le nuove ...

Picchiati e umiliati dai bulli - la rivolta dei prof : "Episodi sconvolgenti - serve Nuova legge" : Dalla professoressa disabile "bullizzata" e derisa dai suoi alunni in una scuola di Alessandria (con tanto di video postato su WhatsApp)...

Migranti - la testimonianza di Moussa : dagli studi in legge alle carceri libiche. Oggi il sogno di una Nuova vita da meccanico : Presentato Oggi a Roma il Rapporto 2018 del Centro Astalli, fotografia delle condizioni di richiedenti asilo e rifugiati che durante il 2017 si sono rivolti alla sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati. Ad aprire la conferenza – cui hanno partecipato padre Fabio Baggio, sottosegretario di Papa Francesco per la sezione Migranti e rifugiati della Santa Sede, Monica Maggioni, Marco Damilano, padre Camillo Ripamonti – la ...

Parte da Ischia la raccolta firme per una Nuova legge sulle isole minori d'Italia : Parte domani a Ischia, la sottoscrizione avviata dai comuni aderenti all'Ancim, per la legge popolare su Pari diritti e pari opportunità territoriali. Le firme si potranno apporre entro il termine di ...

Consultazioni Mattarella - Grasso "sì M5s - no Lega"/ Meloni - "Governo Centrodestra - Nuova legge elettorale" : Consultazioni Quirinale da Mattarella: Grasso 'sì a M5s, no alla Lega'. Meloni, 'Centrodestra compatto con Salvini, no veti Di Maio'. Streaming video.