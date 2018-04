Nuova 508 | Peugeot svela la berlina-coupè raffinata e sportiva

La Nuova Peugeot 508 First Edition e come prenotarla online : Tra le novità più ammirate dell’ultimo Salone di Ginevra, ha fatto bella mostra di sé la nuova Peugeot 508, la nuova berlina di segmento D della casa del leone. Una vettura di rottura, quella mostrata alla kermesse elvetica, che introduce un innovativo corso stilistico, per il brand francese, in questa categoria, e che si presenta sul mercato con una inedita versione dedicata agli “early adopter”: la Peugeot 508 First Edition. ...