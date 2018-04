Notizie del giorno | Di Maio e le due Coree

ULTIME Notizie/ Di oggi - ultim'ora : Lega-Fi - ok - referendum della base Pd per il Governo con M5S (29 aprile) : ULTIME NOTIZIE, oggi 29 aprile 2018: giusto consultare la base in caso di accordo. Confermata l'alleanza di centro-destra. La Juventus vince a Milano, stasera tocca al Napoli a Firenze.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 05:11:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Senza Legge Fornero debito al 200% del Pil (ultime Notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 28 aprile. Le stime del Def sugli effetti della Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:22:00 GMT)

Bazoli rinviato a giudizio e il report repubblicano sul Russiagate. Le Notizie del giorno - in breve : Nel mondo E' stato pubblicato il report repubblicano sul Russiagate redatto dalla Commissione intelligence della Camera. Secondo il documento, sulla base di quanto raccolto in un anno di indagini, ...

Cuneo - treno Savona-Torino deraglia : 10 feriti/ Ultime Notizie : “Gru crollata prima dell'arrivo del convoglio” : treno Savona-Torino deraglia nel cuneese: due feriti. Ultime notizie: il convoglio ha urtato una gru. Tanta paura quest’oggi in Piemonte, in provincia di Cuneo, per un incidente ferroviario(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:22:00 GMT)

Cina - uomo armato di coltello uccide 7 bambini : fermato/ Ultime Notizie : 19 feriti - tutti studenti delle medie : Cina, uomo armato di coltello uccide 7 bambini: fermato. Il killer ne ha feriti altri 19, tutti ragazzini delle medie. Nel Paese non è un episodio isolato, ecco i precedenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:33:00 GMT)

Ponte del 1° maggio - brutte Notizie per gli automobilisti : Pronti, via. Arriva il Ponte, ecco la stangata. Secondo il presidente della Figisc - Confcommercio, Maurizio Micheli, nei prossimi giorni i prezzi dei carburanti potrebbero subire un deciso aumento. "Vi sono ad oggi plausibili...

Ultime Notizie/ Di oggi ultim'ora Gasdotto Tap : sequestro procura Lecce di parte del cantiere. “No violazioni” : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Gasdotto Tap, procura di Lecce sequestra un'area del cantiere dove erano stati espiantati 448 ulivi. La replica, "nessuna violazione" (27 aprile 2018)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 12:00:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Dati Inps - donne penalizzate e aumento dell’età (ultime Notizie) : I Dati del monitoraggio Inps sulle PENSIONI liquidate nei primi tre mesi dell’anno sono stati analizzati da Ignazio Ganga, che evidenzia come “non solo sono state liquidate 23.000 PENSIONI in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (erano 86.688 nel 1° trimestre 2017 sono state 63.381 al 31 marzo 2018), ma si va in pensione più tardi perché l'età media di decorrenza della pensione di vecchiaia è aumentata di circa un anno passando da 65,5 ...

Roma - trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli/ Ultime Notizie : vittima è un rom 20enne? : Roma, trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli: si tratterebbe di un rom 20enne scomparso da due settimane, ma sono in corso le indagini della polizia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Notizie del giorno : Macron e politica italiana : Notizie del giorno: Macron al Congresso Usa News. 45 lunghi applausi, di cui 19 “standing ovation”: è stato un successo clamoroso il discorso del Presidente francese, Emmanuel Macron, davanti al Congresso americano riunito in seduta comune (ANSA). Un discorso a tutto campo, partito dalla conferma della “relazione speciale” esistente tra Francia e Stati Uniti, salvo poi dipanarsi tra stoccate e critiche al recente operato di Donald Trump: dalla ...

L'attacco del Cav. al M5s e l'indagine americana su Huawei. Le Notizie del giorno - in breve : Il ministero dell'Economia fa sapere che, in mancanza di un nuovo governo, tutto è rimandato. Borsa di Milano. Ftse-Mib -0,97 per cento. Differenziale Btp-Bund a 114,60 punti. L'euro chiude in calo a ...

News Atalanta - buone Notizie per Gasperini : le novità in vista del Genoa : News Atalanta – Dopo i due giorni di riposo concessi al gruppo al termine della vittoria sul Torino di domenica scorsa, l’Atalanta ha ripreso questa mattina ad allenarsi in vista della gara contro il Genoa, in programma domenica allo stadio di Bergamo con inizio alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una lunga seduta a cui non hanno preso parte Melegoni, Rizzo e Spinazzola. Per loro programmi di lavoro personalizzati. buone ...

Pescara - 60enne ucciso a coltellate dopo lite condominio/ Ultime Notizie : arrestato 50enne - delitto in garage : Omicidio Pescara, 60enne ucciso a coltellate dopo violenta lite in condominio: Ultime notizie, 50enne arrestato per delitto in garage, ha confessato e chiamato i carabinieri(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 13:02:00 GMT)

Nigeria - strage in chiesa durante la Messa/ Ultime Notizie : commando armato uccide due preti e 17 fedeli : Un commando armato è entrato in una chiesa Nigeriana durante la celebrazione della Messa e ha ucciso due sacerdoti massacrando poi almeno 17 fedeli(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:42:00 GMT)