Non solo codici | così le formule creano mondi | di fantasia

No - oggi Non è il 60° anniversario di LiDL. Si tratta solo di una bufala : Vi è da poco arrivato un messaggio che vi promette un buono sconto da 60 euro presso LIDL per festeggiare il suo 60° anniversario? Sfortunatamente è una bufala. L'articolo No, oggi non è il 60° anniversario di LiDL. Si tratta solo di una bufala proviene da TuttoAndroid.

Pallotta : "Roma-Liverpool Non mi interessa - mi importa solo di Sean Cox. Gli italiani protestino" : I nostri tifosi sono fantastici, i migliori del mondo, e purtroppo per questa minoranza di perfetti imbecilli si compromette la nostra storia e il nostro patrimonio'. Chiara Zucchelli

Lazio - Inzaghi Non fa calcoli : "Pensiamo solo a noi stessi" : Quattro finali, senza fare calcoli. Simone Inzaghi si prepara alla sfida col Torino senza pensare a eventuali scivoloni di Inter e Roma nella corsa alla Champions League. La Lazio, infatti, fra le ...

Il soccorso pentastellato all'Atac Non è solo assurdo è masochista : Un'azienda di fatto in default viene difesa dalla politica con la p minuscola. Questa è Atac. La giunta di Virginia Raggi ha deciso di rimandare il referendum per cambiare la situazione a ottobre, ...

Juventus - Non solo terzini : spunta una giovane perla brasiliana : 1 di 4 Successiva TORINO - 'Giochiamo senza terzini' , ha ironizzato ieri in conferenza stampa Massimiliano Allegri . In realtà la Juventus si sta muovendo per rivoluzionare le fasce difensive nella ...

La nuova frontiera dei treni regionali : a bordo Non solo i pendolari - ma sempre più turisti : Se durante la settimana i treni vengono utilizzati soprattutto da pendolari diretti al lavoro o all'Università nel fine settimana i regionali italiani stanno acquistando una nuova dimensione. Sono ...

Iniesta ma Non solo : quelli che avrebbero meritato il Pallone d'Oro : Uno su tutti, Andrea Pirlo, ingegnere del calcio che possiamo mettere tranquillamente allo stesso livello di Iniesta: forse solo un giorno ci renderemo conto di quanto abbia cambiato questo sport. Ma ...

Liberi e uguali - Non esistono e fanno solo danni. Come vogliono ridurre i poliziotti Boldrini&Co : Celerino, posa il manganello e assumi la classica posizione di meditazione vipassana. Vedrai che così sconfiggerai il crimine. Con la sola forza del pensiero. O almeno questa è l' idea della senatrice ...

Westworld - Non solo cowboy : arrivano i samurai : Secondo i fan una delle fotografie postate sul sito ricorda Preikestolen in Norvegia e quindi molti hanno dedotto che uno dei parchi mancanti potrebbe essere un mondo popolato da vichinghi. Nei film ...

“Non volevano visitarmi. Poi la risonanza e la brutta notizia” : il dramma della star di Grey’s Anatomy - alla prese con una scoperta davvero triste. E le accuse a quel medico che per mesi le ha ripetuto : “Sta bene - è solo depressa” : Una notizia che aveva sconvolto i fan mesi fa, quando l’attrice era uscita allo scoperto rivelando pubblicamente di essere stata colpita da una terribile sorpresa in ospedale dopo dei controlli, una diagnosi piovuta all’improvviso dal cielo e che aveva spaventato non poco una star molto amata dal pubblico, che ne segue con passione le gesta sul piccolo schermo. E della quale ora la diretta interessata ha rivelato nuovi ...

Morani (Pd) : “Di Maio cerca alibi per Non mantenere le promesse - sua apertura è solo tattica” : Alessia Morani, deputata del Pd, conferma in un'intervista a Fanpage.it che in direzione il 3 maggio voterà contro il dialogo con i Cinque Stelle e spiega che l'apertura di Di Maio è una mossa tattica: "Hanno bisogno di un alibi per non fare le cose che avevano promesso" in campagna elettorale.Continua a leggere

Vertice Coree - un solo Paese Non ha mostrato la stretta di mano tra i due presidenti : C’è solo un Paese che non ha mostrato la storica stretta di mano tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. E quel Paese è proprio la Corea del Nord. Così almeno scrive Martyn Williams del blog tecnologico &ldquo...

Zidane : 'Iniesta è di tutti - Non solo del Barça' : 'Iniesta? Per lui ho profonda ammirazione, e non lo vedo come giocatore del Barcellona ma come un campione che appartiene a tutto il mondo del calcio'. Così Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid,...

F1 Azerbaijan - Hamilton : «Sono trascorse solo tre gare - Non sono preoccupato» : BAKU - Lewis Hamilton ostenta tranquillità alla vigilia del Gran Premio dell'Azerbaijan, nonostante lo zero nella casella vittorie in questo 2018. Il Campione del Mondo ha infatti dichiarato: ' sono trascorse soltanto tre gare. Certo ci sarebbe piaciuto vincere, ma siamo ancora in un processo di apprendimento, che riguarda gomme, macchina e i nostri avversari. ...