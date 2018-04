“Non ho concluso granché” | i timori di Albert Einstein in una lettera alla sorella

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) L’archivio privato di Maja Winteler-(1881-1951),minore del noto scienziato(1879-1955), sarà messo in vendita online dcasa d’aste Christie’s di Londra dal 2 al 9 maggio: le carte che andranno in vendita, spiega Christie’s, rivelano “la faccia nascosta e privata” del noto scienziato, compresi i pensieri su questioni private e sulla fama.e Maja vissero insieme l’infanzia e l’adolescenza: lafu poi la sua confidente durante l’età della maturità, raggiungendo il fratello nel 1939 a Princeton. I documenti presenti nell’archivio spaziano dal 1897 al 1951. “Non ho realizzato molto recentemente“, confessava nel 1924. “Sto diventando molto amato e ancora più invidiato, ma non ci si può fare nulla“: confidava a Maja nel 1923, due anni dopo aver ...