Noleggio Auto Milano senza carta di credito a stazione centrale e Malpensa | low cost | di

Turo e Get My Car - guida alle Airbnb dell'autoNoleggio : Genova - Sempre meno possesso, sempre più condivisione: il fuTuro punta tutto sulla cosiddetta 'sharing economy', e anche il mondo dei trasporti si è adeguato aprendosi al car sharing , al car pooling , la condivisione di un semplicemente spostamento, e non del mezzo in sé e per sé, e infine al car sharing peer-to-peer. Che,...

Noleggio Auto con conducente : pubblicato bando a Ispica : Un nuovo servizio a disposizione di turisti e visitatori e allo stesso tempo nuove occasioni di lavoro ad Ispica dopo la pubblicazione del bando

Uber - in arrivo il servizio di Noleggio Auto tra privati : Uber sta per lanciare negli Stati Uniti un servizio di carsharing peer to peer, dove sono i privati a condividere l’uso dell’auto. Ad annunciarlo è un report di Quartz, che annuncia l’arrivo della nuova piattaforma Uber Rent entro la fine di aprile, dove confluiranno il migliaio di automobili del circuito Getaround, presente in 10 città negli Stati Uniti e che verrà ulteriormente ampliato. Gli utenti troveranno tutto sull’app di ...

AutoNoleggio - Oscar Rent multata dall'AgCom : Teleborsa, - Multa da 300mila euro per la società Oscar Rent , oggi XPROJECT CARS ASSOCIATED LORIGA & LEILA, per due pratiche commerciali scorrette, una ingannevole e una aggressiva. E' quanto deciso ...

Antitrust : autoNoleggio - a Oscar Rent multa di 300mila euro : Roma, 29 mar. , askanews, multa di 300mila euro da parte dell'Antitrust per la società di autonoleggio a lungo termine Oscar Rent, oggi attiva con il nome Xproject Cars Associated Loriga & Leila. Lo ...

Autobus a Noleggio - 18% di quelli conducente non in regola con revisione : Teleborsa, - Dato sconfortanti per gli Autobus per trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente. Ben il 18,62% non è in regola con la revisione, per un totale di oltre 5mila ...

Autobus a Noleggio - 18% di quelli conducente non in regola con revisione : Dato sconfortanti per gli Autobus per trasporto di persone destinati a servizio di noleggio con conducente. Ben il 18,62% non è in regola con la revisione, per un totale di oltre 5mila mezzi su oltre ...

L’auto costa in media 1.515 euro l’anno - per risparmiare si diffondono leasing e Noleggio a lungo termine : Gli italiani optano sempre più per il leasing o il noleggio a lungo termine dell’auto, piuttosto che per l’acquisto Il leasing di autoveicoli nel 2017 è cresciuto del 13,2%: quasi 470.000 tra autovetture...

Auto blu - Vincenzo De Luca prende a Noleggio un’Audi A4 iper accessoriata. Costo? 1200 euro al mese per due anni : Bella, è bella. Ed assai lussuosa, la nuova Auto blu presa a nolo dal governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca: una Audi A4 Avant 2.0 TDI Ultra 150 CV S-Tronic Business. Con “l’interfaccia Bluetooth, i retrovisori esterni riscaldabili, oltre che ripiegabili elettricamente, l’avveniristico sistema di ausilio al parcheggio plus che segnala acusticamente e visivamente in uno schermo la distanza anteriore e posteriore da eventuali oggetti o ...

Automobili con targa straniera : perché non conviene - neanche a Noleggio : Sempre più spesso in Italia si vedono circolare vetture con targhe straniere ed aumenta l'attenzione degli Automobilisti italiani verso prodotti finanziari che permettano di noleggiare auto ...

Noleggio a lungo termine : più conveniente dell’acquisto auto? : Il Noleggio a lungo termine dell’autovettura è diventato negli ultimi anni una soluzione molto apprezzata per chi vuole avere un …

La nuova soluzione per cambiare la tua vecchia auto? Noleggio a lungo termine : Sei alla ricerca di una opportunità conveniente, pratica e personalizzata per poter cambiare la vecchia auto nell'ultimo modello dei tuoi sogni? Probabilmente una delle principali alternative che ...

Leasing - Noleggio lungo o rate - ecco la formula giusta per l'auto : Sono varie le alternative all’acquisto del veicolo; si può optare per il Leasing oppure per il noleggio a lungo termine...

Noleggio Auto : Antitrust multa ancora Goldcar per addebiti ingiustificati : Clienti pressati e quasi minacciati al desk, danni inesistenti contestati dopo la riconsegna dell'auto e addebiti mostruosi sulle carte di credito usate a garanzia. Per queste ragioni la società di ...