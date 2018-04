Noi «pollici neri» dal cuore verde

ilgiornale

: Ermal che si gira i pollici è tutti noi che aspettiamo che lo facciano parlare. Noiaaaaaaaaaaaaa #ErmalMetaMCS - SimoGar27 : Ermal che si gira i pollici è tutti noi che aspettiamo che lo facciano parlare. Noiaaaaaaaaaaaaa #ErmalMetaMCS - Defcon1979 : @vodka_revolver @Bodom_Hell @RealSatana @CloudsInClod @riventheripper @ValestinTina @Scarlet_Agnes @SenatorRoark… - CarmeloToscano6 : E comunque volevo ricordare ai padani che, quando noi Siciliani andavamo in giro con i SUV 7 posti, ruote in lega d… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Mi ci sono applicato, convinto che due foglie e una parvenza di natura in casa o in ufficio fossero un piccolo gesto di gentilezza nei confronti del mondo e di me stesso. Ho avuto in cambio una ...