Nobel | l' Accademia di Svezia nella bufera | la principessa Viktoria molestata da

Molestie all’Accademia di Svezia : a rischio il Nobel per la Letteratura : Quest’anno il Premio Nobel per la Letteratura potrebbe essere cancellato. Lo scandalo sessuale che ha travolto l’Accademia Reale Svedese, che dal 1901 decide il vincitore, ha «indebolito a tal punto il prestigio e la credibilità» dell’istituzione - il cui motto è «snille och smak», talento e gusto - che, secondo il segretario pro tempore Anders Ol...

Svezia - molestie sessuali : il capo dell’Accademia dei Nobel si dimette : Il capo dell’Accademia svedese che assegna il Premio Nobel per la letteratura è stata costretta a rassegnare le dimissioni giovedì, dopo una vicenda di abusi e molestie sessuali che sta mettendo in pericolo la reputazione di una delle organizzazioni culturali più importanti al mondo. Dal 2015 Sara Danius, studiosa di lettura, era la segretaria permanente dell’Accademia svedese, creata nel 1786. Ha dovuto rinunciare al suo ruolo dopo un ...

Molestie - bufera sul Nobel : si dimette il capo dell'Accademia di Svezia Sara Danius : Lo scandalo e' scoppiato lo scorso novembre, sull'onda del movimento #MeToo, quando un giornale svedese ha pubblicato le accuse di aggressione e Molestie sessuali da parte di 18 donne contro il fotografo franco-svedese Jean-Claude Arnault, marito della poetessa Katarina Frostenson che dal 1992 e' membro dell'Accademia svedese