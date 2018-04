No Global contro i tornelli a Venezia : rimosso quello di piazzale Roma : No global contro i tornelli a Venezia : rimosso quello di piazzale Roma La protesta è stata portata avanti da una trentina di giovani che questa mattina ha tolto uno dei varchi che il Comune ha installato per regolamentare l'afflusso di turisti nel ponte del Primo maggio. La Polizia: "Lo ripristineremo quanto prima". LE ...

Lo sciopero Globale dell'8 marzo : in tutto settanta paesi le donne contro lo sfruttamento e la violenza di genere. Il programma delle ... : Tantissimi sono anche gli spettacoli che andranno in scena per l'8 marzo in tutta Italia. Basta fare un giro sul web per rendersene conto.