No al derby fra Arabia Saudita e Qatar Gli Usa sostengono l' intesa nel Golfo

Rugby - Pro14 2018 : Benetton-Zebre 17-22. Emozionante ultimo derby stagionale tra le franchigie italiane : Le due franchigie italiane regalano emozioni e spettacolo nell’ultimo derby stagionale, andato in scena a Monigo, valido per la 21ma ed ultima giornata del Pro14 di Rugby: le Zebre si impongono per 17-22 in casa Benetton in una sfida nella quale le due formazioni non avevano più ambizioni di classifica. Nel primo tempo dopo una fase iniziale di studio, a passare per primo in vantaggio è Treviso, che va in meta con Sgarbi al 23′, e ...

derby di Roma - cori su Anna Frank da parte dei tifosi della Lazio : interviene la Procura : La Procura di Roma è in attesa nei prossimi giorni di un’informativa della Digos per aprire poi un’indagine sui cori antisemiti e i saluti Romani fatti ieri sera a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio prima del Derby con la Roma che si è giocato allo stadio Olimpico. Fra il materiale al vaglio dei pm Romani anche un video in cui si vede un ultras intonare il coro ‘Anna Frank è della Roma’. La sezione Antiterrorismo della Procura di Roma intanto ...

Lazio - altra vergogna! Cori 'Anna Frank è della Roma' nel derby : la FIGC dorme : Il fatto fece scalpore: ne parlarono i media di tutto il mondo. La pena comminata alla Lazio dal Tribunale sportivo della FIGC, fu minore di quella richiesta dal Procuratore Pecoraro: 50 mila euro, ...

derby Lazio-Roma - i cori dei laziali : "Anna Frank è romanista" : Ancora Anna Frank . E ancora una volta i tifosi della Lazio coinvolti. Poco prima del Derby con la Roma, valido per conquistare la Champions League dell'anno prossimo, nei pressi di ponte Milvio ...

Calcio - tifosi della Lazio intonano cori antisemiti su Anna Frank e fanno saluti romani a Ponte Milvio prima del derby : Il coro “Anna Frank è della Roma” e, insieme, i saluti romani. Il tutto ripreso dai cellulari, come mostra un video diffuso da Il Messaggero. Nel giorno del derby della Capitale, i tifosi della Lazio tornano protagonisti di episodi di antisemitismo, come già fu in occasione della stracittadina d’andata e ancora prima lo scorso ottobre, con lo scandalo delle figurine – affisse in cruva Sud (quella della Roma) durante la ...

Lazio-Roma - cori antisemiti contro Anna Frank e saluti romani prima del derby : Lazio-Roma, cori antisemiti contro Anna Frank e saluti romani prima del derby, attesa prima della gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A ma altro episodio che ha creato polemica. Come riporta Repubblica poco prima delle 18, nella zona di Ponte Milvio, centinaia di tifosi della Lazio – hanno intonato il coro “Anna Frank è della Roma”, accompagnandolo anche a dei saluti romani. Il tutto è stato ripreso con i ...

"Anna Frank è della Roma". I tifosi della Lazio di nuovo oltraggiosi prima del derby : Cori "Anna Frank è della Roma" e saluti romani a ponte Milvio da parte di tifosi della Lazio diretti allo stadio Olimpico per assistere al derby di stasera.In un video pubblicato sul Messaggero.it si vede un supporter che in primo piano intona il coro a squarciagola e in sottofondo altre voci, in coro, lo seguono mentre alle sue spalle alcuni tifosi fanno il saluto romano.E non è la prima volta che i supporter della Lazio tirano in ...

ROMAntada Di Francesco - brutto risveglio della Lazio : le due facce della medaglia - si avvicina il derby da sogno : Roma-Lazio, il derby che promette spettacolo. Si sta giocando al 32^ giornata del campionato di Serie A, turno molto importante per le zone alte e basse della classifica, si chiude con il botto con la sentitissima partita tra Lazio e Roma, un match che non ha bisogno di grosse presentazioni. Momenti opposti per le due squadre, la squadra di Di Francesco è reduce dall’incredibile remuntada nella gara di ritorno di Champions League contro il ...

Di Francesco : “derby vale Champions - cattivi come col Barca” : “come si riparte dopo l’euforia della Champions? Ben venga la gara con la Lazio, perché solitamente questa è una partita che si prepara da sola dal punto di vista delle motivazioni. Quindi entusiasmo sì e consapevolezza di quello che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche mettere in campo la stessa determinazione e cattiveria agonistica perché questa gara vale più di tre punti, vale un posto in Champions”. Il tecnico della Roma, ...

Di Francesco : dal Barca al derby - siamo fatti per stupire : Dopo la storica impresa di martedì in Champions, la Roma si tuffa nel derby stracarico di attese e significati

