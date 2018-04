Netflix | Spotify e il gigantesco boom degli abbonamenti

Tutto sull’uscita Iliad Italia : oltre 10 uffici - 1000 assunzioni e niente Netflix e Spotify nelle offerte : L'uscita Iliad Italia è vicina e il nuovo quarto operatore Italiano scalda i motori in vista della sua presentazione prevista prima dell'estate. Sul cruciale momento pre-lancio, è tornato a parlare il giovanissimo AD Italiano Benedetto Levi in una lunga intervista a IlSole24ore in cui parte della strategia è stata svelata, compresa la scelta di non offrire ai nuovi clienti contenuti inclusi nelle offerte come Netflix, Spotify e tanti ...

'No - Spotify non è e non sarà mai il Netflix della musica' : Lo streaming ci dà la possibilità di fare questo quando e dove vogliamo. "E gli utenti non hanno alcuna intenzione di tornare indietro" dice D'Atri parlando con Il Foglio. "La distruzione del ...