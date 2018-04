Negozi aperti nei giorni festivi? Il 59% degli italiani è contrario

Confesercenti : gli italiani dicono no ai Negozi aperti nei giorni festivi : Da qualche anno capita con molta frequenza di vedere attività commerciali aperte anche nei giorni festivi. Gli italiani però, pare non siano d'accordo con questo tipo di procedura: secondo un sondaggio di Confesercenti infatti, il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi almeno per quanto riguarda le principali celebrazioni nazionali come Natale e Pasqua. Il Primo Maggio decorre la così detta 'Festa del Lavoro' e per quel giorno ...

Confesercenti - no a Negozi sempre aperti : ANSA, - ROMA, 29 APR - Lo shopping nei giorni di festa non convince gli italiani: il 59% si dice favorevole ad introdurre una limitazione delle aperture delle attività commerciali almeno in occasione ...

Confesercenti - no a Negozi sempre aperti : ANSA, - ROMA, 29 APR - Lo shopping nei giorni di festa non convince gli italiani: il 59% si dice favorevole ad introdurre una limitazione delle aperture delle attività commerciali almeno in occasione ...

Negozi e centri commerciali aperti per il 1° maggio : "No al lavoro nei giorni di festa", dicono i sindacati per tutelare i dipendenti dal "rischio" di dover lavorare...

Zoom - Negozi aperti domenica e festivi : cosa ne pensi? | : Ultime ore per partecipare al sondaggio, questa settimana dedicato al commercio e alle aperture nei giorni di festa. Chi vota ha diritto a un codice per leggere un’edizione digitale del Secolo XIX

Zoom - Negozi aperti domenica e festivi Cosa ne pensi? | : Ultime ore per partecipare al sondaggio, questa settimana dedicato al commercio e alle aperture nei giorni di festa. Chi vota ha diritto a un codice per leggere un’edizione digitale del Secolo XIX

SUPERMERCATI APERTI OGGI 25 APRILE 2018/ Info Roma e Milano : Bologna - centri commerciali e Negozi aperti : Supermercato aperti OGGI 25 APRILE 2018: Roma e Milano, negozi e centri commerciali aperti durante la Festa della Liberazione. Tutte le Info, i link e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Supermercati aperti oggi 25 aprile 2018/ Milano e Roma : Negozi e centri commerciali - tutte le info : Supermercato aperti oggi 25 aprile 2018: Roma e Milano, negozi e centri commerciali aperti durante la Festa della Liberazione. tutte le info, i link e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 07:22:00 GMT)

Lavoro - Camusso : sbagliato tenere Negozi aperti il 25 Aprile e l’1 Maggio : Lavoro, Camusso: sbagliato tenere negozi aperti il 25 Aprile e l’1 Maggio Secondo i dati della Cgia di Mestre lavoreranno cinque milioni di italiani durante questi giorni festivi. Continua a leggere

Camusso contro i Negozi aperti il 25 Aprile e il 1° Maggio : La polemica va avanti da alcuni anni. Susanna Camusso ribadisce di essere contraria all'apertura dei negozi il 25 Aprile e il primo Maggio: "Credo che sia profondamente sbagliato". La segretaria generale della Cgil ha risposto ai giornalisti questa mattina a Milano a margine di una assemblea alla Camera del Lavoro."Ci sono tre feste civili nel nostro Paese: il 25 Aprile e il primo Maggio e il 2 giugno e sono tre occasioni straordinariamente ...

Lavoro - Camusso : sbagliato tenere Negozi aperti il 25 Aprile e l'1 Maggio : Secondo i dati della Cgia di Mestre lavoreranno cinque milioni di italiani durante questi giorni festivi.

Lavoro - Camusso : 'Sbagliato tenere i Negozi aperti 25 Aprile e 1 Maggio' : "Credo che sia profondamente sbagliato avere i negozi aperti nelle tre feste civili del nostro Paese che sono il 25 Aprile, 1 Maggio e 2 Giugno". Lo ha detto il segretario della Cgil , Susanna Camusso ...

Negozi aperti 25 aprile e 1 maggio - ecco chi non chiude per le feste : Arrivano le festività primaverili e anche le polemiche sulla decisione di centri commerciali e catene di tenere aperti i propri punti vendita

Negozi aperti il 25 aprile e il 1 maggio - è di nuovo polemica : "Ma ti serve proprio oggi?" : Quali Negozi restano aperti il 25 aprile e il 1 maggio? Come da diversi anni a questa parte, ormai sempre più Negozi - soprattutto le grandi catene di distribuzione - restano aperti durante le tradizionali giornate di festività. Una...