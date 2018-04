NCIS 15 Anticipazioni del 29 aprile 2018 | un caso di suicidio sospetto

Il Segreto - anticipazioni : Donna FraNCISca vuole separare Saul e Julieta : Il Segreto La nuova linea narrativa de Il Segreto entra nel vivo. Nelle puntate in onda la prossima settimana su Canale 5 Donna Francisca, saputo da un gelosissimo Prudencio della relazione tra Saul e Julieta, deciderà di fare il possibile per separarli. La Donna metterà lui a capo del progetto che fu di Tristan, prendendo di mira l’umile Donna che ama proprio come fece con Pepa. I dettagli nelle anticipazioni che seguono. Il Segreto: ...

NCIS - LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 28 aprile 2018 : la squadra sotto il ricatto degli hacker : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 28 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Nell cerca di coinvolgere Mosley per le feste, il team deve vedersela con una minaccia. (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 16:24:00 GMT)

Anticipazioni Il segreto : FraNCISca ricatta Julieta e Saul - che rischia la vita : Le Anticipazioni spagnole riguardanti Il segreto, oltre a raccontarci dell'arresto di cui sarà vittima Saul per un omicidio che non ha commesso, svelano anche come si evolveranno le cose. Ecco cosa succederà a Saul e Julieta in futuro e come la Montenegro e Prudencio faranno di tutto per separarli. Francisca chiede a Saul di lasciare Julieta Come già anticipato in un'altra news, Saul dopo aver deciso di andare a vivere con Julieta (abbandonando ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate dal 30 aprile al 5 maggio 2018 : FraNCISca scopre che Julieta e Saul stanno insieme! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 30 aprile a sabato 5 maggio 2018: Julieta e Saul nel mirino di Francisca! Beatriz salvata da Matias… Anticipazioni Il Segreto: Aquilino tenta di abusare di Beatriz che viene salvata da Matias e Marcela! Prudencio spiffera a Francisca che Saul e Julieta hanno una relazione in corso! Intanto la giovane viene considerata una traditrice da parte dei poveri di Puente ...

NCIS 15/ Anticipazioni del 22 aprile 2018 : Torres nel mirino di Vance? : NCIS 15, Anticipazioni del 22 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Torres disobbedisce agli ordini del Direttore: Vance dubita di potersi fidare. (Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:16:00 GMT)

NCIS Los Angeles puntata sabato 21 aprile : anticipazioni episodio Nel nome del padre : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×10 "Nel nome del padre" In un bar di Los Angeles una donna che sembra ...

Il Segreto anticipazioni : 'FraNCISca Montenegro morirà' - trama 1776 Video : Le anticipazioni de #Il Segreto di Puente Viejo portano news incredibili. Protagonista, la matrona del paesino che, più invecchia, più sembra incattivirsi. Ne è prova l'ultima sua malvagita', l'ordine di bruciare la casa - che ha finto di regalare per allontanare da sé ogni sospetto - a Julieta. rimasta così senza dimora e senza figlia, divorata dalle fiamme. La Montenegro paghera' i suoi crimini? Nelle puntate spagnole pare proprio di sì, dato ...

Anticipazioni Il Segreto : FRANCISCA chiede a SAUL di scegliere tra JULIETA e la sua libertà! : Nei nostri precedenti post dedicati alle Anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato dell’arresto di SAUL Ortega (Ruben Bernal): geloso per la vicinanza tra quest’ultimo e JULIETA Uriarte (Claudia Galan), il cattivissimo Prudencio (Josè Milan) utilizzerà un Segreto del passato per “fare rinchiudere” il fratello tra le sbarre… Cosa succederà? Come abbiamo già avuto occasione di anticipare, SAUL e ...

Anticipazioni Il segreto : NAZARIA E FRANCISCA ostacolano l’amore di MAURICIO per FE : Le Anticipazioni della telenovela di Canale 5 Il segreto indicano un congedo momentaneo di un personaggio amatissimo dai fan: la rossa Fe Perez (Marta Tomasa Worner) lascerà Puente Viejo a causa delle continue angherie da parte di NAZARIA Gorostiza (Cayetana Cabezas), moglie di MAURICIO Godoy (Mario Zorrilla) e “cugina” di FRANCISCA Montenegro (Maria Bouzas). Abbiamo visto nel corso degli episodi come la Montenegro abbia ostacolato ...

NCIS 15/ Anticipazioni del 15 aprile 2018 : flirt in arrivo per Torres e Jack? : NCIS 15, Anticipazioni del 15 aprile 2018, in prima Tv assoluta su Rai 2. Torres insiste per avere Sloane come partner: fra i due nascerà qualcosa?(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 11:01:00 GMT)

NCIS Los Angeles 9 anticipazioni del 21 aprile : L’incubo di Deeks : NCIS Los Angeles 9 anticipazioni del 21 aprile – L’episodio 10 della serie tv, dal titolo “Nel nome del padre“, andrà in onda il prossimo sabato nella prima serata di Rai 2. Abbiamo assistito nella puntata del 14 aprile al ritorno di Joelle, l’ex fidanzata di Callen. Le anticipazioni di NCIS Los Angeles 9 ci svelano che adesso toccherà a Deeks aiutare una persona da cui vorrebbe tenersi lontano. NCIS Los Angeles 9 ...

NCIS Los Angeles prima visione Rai 2 : anticipazioni sabato 14 aprile : In alternativa è possibile seguire il film in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Le anticipazioni episodio 9×09 "Fidarsi è bene" Joelle Taylor viene rapita e torturata da un presunto ...