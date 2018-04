Nba | passa Boston | Milwaukee fuori

Playoff Nba : Toronto e Utah passano il turno - Indiana porta i Cavs a gara-7 : Playoff Nba: Toronto e Utah passano il turno, Indiana porta i Cavs a gara-7 Playoff Nba: Toronto e Utah passano il turno, Indiana porta i Cavs a gara-7 Continua a leggere

Nba 2018 : Houston e Utah avvicinano il passaggio del turno - OKC con le spalle al muro : Solo due partite nella notte NBA valide per i playoff 2018, che però potrebbero risultare importantissime nell’economia di entrambe le serie: Houston Rockets e Utah Jazz, infatti, si sono portate sul 3-1 rispettivamente ai danni dei Minnesota Timberwolves e degli Oklahoma City Thunder. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui nessuna delle due formazione è riuscita a fare la differenza, Houston è andata in fuga nel terzo quarto di gara: ...

Playoff Nba 2018 - Utah-OKC 115-102 : i Jazz schiacciano i Thunder in gara-3 e passano in vantaggio nella serie : Utah Jazz-Oklahoma City Thunder 115-102 "Tripla doppia e successo" è un accostamento che suona familiare alle orecchie dei Thunder, battuti però stavolta da un super Ricky Rubio alla guida dei Jazz in ...

Nba 2018 : cade subito Cleveland! Boston passa all’overtime - Houston soffre ma vince : Secondo giro di gara-1 del primo turno dei playoff della NBA. La sorpresa è arrivata dalla Quicken Loans Arena, dove i Cleveland Cavaliers sono stati battuti per 98-80 dagli Indiana Pacers, che si sono così portati a casa il primo punto della serie. Una vittoria d’autorità, scavando un solco importante già nel primo periodo (+21) e allargandolo poi nel terzo (+23). I Cavs hanno saputo ricucire fino al -7 negli ultimi 12′, ma è stato ...

Nba - risultati della notte : Towns mostruoso - 56 punti! Cleveland passa a Charlotte con 41 di LeBron : Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 126-114 TABELLINO Nella giornata di ieri si era diffuso in rete il video di Ben Simmons e Karl-Anthony Towns che parlavano del più e del meno mentre giocavano ...

Nba - intervista esclusiva a Domantas Sabonis : 'I miei Pacers - papà Arvydas e i passaggi di Stephenson...' : Aspettavi di trovarti in questa posizione di classifica a questo punto della stagione? "Come squadra eravamo consapevoli del nostro valore, anche se c'erano voci che non saremmo stati una buona ...

Nba - ciclone Westbrook : Okc batte e sorpassa San Antonio : Si fa sempre più serrata in Nba la lotta per un posto nei playoff. Nel turno di questa notte grande impresa di Oklahoma, che ha battuto 104-94 i San Antonio Spurs, scavalcandoli in classifica nella ...