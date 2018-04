Napoli | Sarri | “l’espulsione di Koulibaly ha condizionato la partita”

Napoli - Sarri : 'La nostra peggiore prestazione' : 'Se si pensa che la gara di oggi sia prodotto di quella di ieri sera, va bene tutto e il contrario di tutto. Difficile dire se ha influito o meno, a me interessa il campo'. Così Maurizio Sarri, ...

Fiorentina-Napoli 3-0 La tripletta di Simeone spezza il sogno di Sarri. Juve a +4 Classifica|Torino-Lazio 0-0 : Il Cholito procura il rosso di Koulibaly dopo appena 8 minuti. I sarriani in dieci faticano a sviluppare il consueto gioco e l’argentino li punisce tre volte. Napoli ora -4 dalla Juve

Fiorentina Napoli 3 a 0. Gli uomini di Sarri crollano al Franchi e la Juventus torna a +4 : Il Napoli si arrende. Nella gara in cui per restare attaccati al sogno scudetto bisognava solo vincere, la squadra di Sarri incassa invece il pesante ko in casa della Fiorentina: una sconfitta, per 3-0, che porta a 4 i punti di distanza dalla vetta, e a tre giornate dalla fine l'impresa si fa davvero difficile.Una gara stregata quella al Franchi, perché all'8' il Napoli si ritrova in dieci per l'espulsione di Koulibaly, proprio l'eroe del ...

Fiorentina-Napoli 3-0 - Simeone affonda gli azzurri in 10 per 82 minuti. Sarri a -4 dalla Juventus : lo scudetto si allontana : Giovanni Simeone affossa i sogni scudetto del Napoli, una settimana dopo la vittoria all’Allianz Stadium contro la Juventus. La Fiorentina vince grazie a una tripletta del giovane attaccante argentino, protagonista assoluto perché è lui a provocare l’episodio che indirizza il match dopo una manciata di minuti: viene atterrato da Koulibaly, proprio lui, l’autore del gol-vittoria a Torino, in avvio e l’arbitro Mazzoleni ...

Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE - la squadra di Sarri in 10 - espulso Koulibaly : Fiorentina-Napoli 0-0 LIVE, il Napoli chiamato a rispondere alla Juventus – Dopo le gare delle 15 in campo Fiorentina e Napoli, partita molto importante soprattutto per lo scudetto, la squadra di Maurizio Sarri chiamata a rispondere alla Juventus dopo il successo di ieri dei bianconeri contro l’Inter. I viola non stanno attraversando un ottimo momento e sperano di conquistare un risultato positivo davanti al pubblico ...

Napoli - ora tocca a te : Sarri nel bunker studia la rimonta : Gli ultimi dettagli li sistemerà questa mattina. Si tratta di piccole cose, perché il piano d'assalto per battere la Fiorentina ce l'ha pronto già da giorni. È meticoloso, Maurizio Sarri, in genere ...

Fiorentina-Napoli - probabili formazioni : assenze per Pioli - nessun dubbio per Sarri : ... Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 , che sul digitale terrestre da Mediaset Premium sul canale Premium Sport . La radiocronaca sarà possibile ascoltarla su Radio Kiss Kiss . La diretta testuale della ...

Fiorentina-Napoli - le probabili formazioni. Nessun dubbio per Sarri. Pioli ritrova Sportiello - Pezzella e Badelj : Scontro decisivo per il Napoli. Dopo la vittoria della scorsa settimana all’Allianz Stadium, i partenopei hanno riacceso le speranze di poter vincere lo Scudetto. Per farlo, però, dovranno vincere sempre da qui alla fine del campionato, perché c’è ancora un punto da recuperare sulla Juventus. La trasferta di questa giornata sarà molto delicata, perché la squadra di Maurizio Sarri sfiderà la Fiorentina all’Artemio Franchi. I ...