Napoli | rabbia | lacrime e silenzi E la città si schiera contro De Laurentiis

Juventus - Pjanic : 'Delusione e rabbia dopo Napoli - ma siamo i più forti' : MILANO - ' È stata una partita incredibile, abbiamo gestito male il secondo tempo e non so perché. Ma in generale abbiamo fatto una grande prova di carattere. Questi sono 3 punti importantissimi per ...

Tacconi Vs D'Alessio : "Juve arrabbiata - non sbaglierà" - "Ma il Napoli ha più cuore" : Due bandiere: Stefano Tacconi lo è stato in campo, difendendo i pali della Juventus dal 1983 al 1992. Gigi D'Alessio lo è sul palco, cantando il suo amore per Napoli e per il Napoli in tutto il mondo. Gigi e Stefano sono amici, per una sera avversari e hanno giocato con la Gazzetta in questa intervista doppia che precede il big match che vale una stagione. Dove vedrà la partita? T: 'Io sarò ...