Napoli | notte di paura al Chiatamone | auto in fiamme nella movida | fuggi fuggi sul

Inter-Juve 2-3 : rimonta bianconera allo scadere con Higuain. Nerazzurri in 10 per 75' e furiosi contro Orsato Napoli a -4 per una notte : L?Inter dal cuore immenso perde 2-3 contro la Juventus in una gara incredibile che sembrava vinta a 3? dalla fine grazie a una rimonta avvincente ed emozionante. Luciano Spalletti rischia...

Napolitano operato d’urgenza al cuore nella notte - il chirurgo : “L’intervento è riuscito - paziente in condizioni stabili” : L’intervento d’urgenza al cuore per Giorgio Napolitano, ricoverato al San Camillo a Roma, è andato bene. “Il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili”, ha detto il cardiochirurgo Francesco Musumeci. “Siamo molto soddisfatti e ottimisti”. In mattinata il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni è andato in ospedale per una visita. E su Twitter ha scritto: “Un pensiero speciale oggi a Giorgio ...

Napolitano operato d’urgenza al cuore nella notte - il chirurgo : “Intervento riuscito e paziente in condizioni stabili” : “L’intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti”: così in conferenza stampa il cardiochirurgo del San Camillo di Roma, Francesco Musumeci, che ha operato l’ex presidente Giorgio Napolitano all’aorta. “Ora dorme e verrà trasferito in terapia intensiva – continua lo specialista in diretta tv -. Ovviamente i suoi 93 anni conteranno sul ...

Bilancio di previsione - a Napoli consiglio comunale al lavoro di notte : Il consiglio comunale di Napoli ha ripreso i lavori dopo una pausa di circa quattro ore. L'aula è chiamata a discutere il Dup e, a seguire, il Bilancio di previsione 2018. Il voto è atteso nella notte.

Napoli - la lunga notte di Capodichino : l'abbraccio dei diecimila agli eroi azzurri : La lunga notte di Napoli comincia al fischio finale di Rocchi, quando il migliaio di azzurri presenti all?Allianz Stadium tolgono la maschera e alzano le mani al cielo, festeggiando la vittoria...

Napoli - notte di festa : come Capodanno (e 20mila all’aeroporto) : Napoli, notte di festa: come Capodanno (e 20mila all’aeroporto) In 20mila sono andati ad accogliere la squadra all’aeroporto di Capodichino: il pullman è sfilato tra due ali di folla alle 4 del mattino. Continua a leggere

Per una notte - Napoli è tornata agli anni 80. E ha ricominciato a sognare : Facendo le dovute proporzioni, se il Napoli allo scudetto ci dovesse arrivare davvero, la festa durerebbe giorni, settimane. Il metro di paragone è la notte appena passata. Passata sveglia in tutta la città e con più di 10 mila persone all’aeroporto ad aspettare gli eroi. Erano quasi le tre del mattino quando è atterrato l’aereo che riportava a casa la squadra partenopea dalla vittoria di Torino che ha sancito il ritorno a meno uno in classifica ...

Napoli - notte di festa : come Capodanno (e 20mila all'aeroporto) : In 20mila sono andati ad accogliere la squadra all'aeroporto di Capodichino: il pullman è sfilato tra due ali di folla alle 4 del mattino.

Napoli - è come Capodanno : 20mila all’aeroporto - festa e fuochi d’artificio - il racconto di una notte da brividi [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Napoli - la lunga notte di Capodichino : l'abbraccio dei diecimila agli eroi azzurri : La lunga notte di Napoli comincia al fischio finale di Rocchi, quando il migliaio di azzurri presenti all?Allianz Stadium tolgono la maschera e alzano le mani al cielo, festeggiando la vittoria...

Napoli - una notte in piazza. Invasione a Capodichino : tutto il mondo - Ha gioito il Pocho Lavezzi, via Instagram, con il suo "credeteci", altrettanto ha fatto Diego Maradona, reduce dal suo blitz romano. La frase "Mamma mia", postata dal Pibe è stata ...

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

Napoli - è festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

LIVE Pagelle Juventus-Napoli - Serie A in DIRETTA : la notte della verità - 90 minuti che valgono uno scudetto : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Napoli. scudetto in palio nella sfida più attesa del campionato. Le due squadre si affrontano all’Allianz Stadium nella madre di tutte le partite, lo scontro tra le due squadre migliori del campionato, che si contendono il titolo nel posticipo del 34° turno della Serie A. Il pareggio a sorpresa dei bianconeri a Crotone ha riaperto i giochi al vertice, consentendo al Napoli, ...