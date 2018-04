Napoli | Milik | ' Inter-Juve? Non cambia nulla | pensiamo a noi stessi'

Fiorentina-Napoli - formazioni e ultimissime : c’è Mertens - out Milik : Fiorentina-Napoli, formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli. Partenopei chiamati alla vittoria per rispondere all’acuto bianconero di ieri sera a San Siro. Sarri sceglie Mertens, out Milik. Infine, la Fiorentina, dal canto suo, non sarà disposta a recitare la parte di vittima sacrificale. Viola ancora […] L'articolo Fiorentina-Napoli, formazioni e ultimissime: ...

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Juventus-Napoli - formazioni : Dybala c’è - Milik in panchina Dito medio di Sarri ai tifosi : Il big match della 34ª giornata, vera sfida scudetto, è in programma alle 20.45 allo Stadium di Torino

Juventus-Napoli - Sarri non cambia : Milik e Zielinski in panchina : Dopo un lungo tentennamento, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi ai suoi fedelissimo per affrontare la Juventus nella sfida che avrà grande peso nella corsa per lo scudetto. Dunque, Hamsik e...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Allegri sceglie Douglas Costa e Mandzukic - panca per Dybala. Mertens vince il ballottaggio con Milik? : Il giorno della verità è arrivato. La partita più attesa dell’intero campionato si appresta ad andare in scena stasera, domenica 22 aprile, all’Allianz Stadium. Juventus e Napoli si sfideranno nel posticipo della 34^ giornata di Serie A nello scontro diretto per la conquista dello scudetto. I bianconeri, reduci dal rocambolesco pari col Crotone, devono gestire un vantaggio di 4 punti in classifica, ma non possono stare tranquilli, ...

Napoli - conto alla rovescia per la Juve : Mertens ancora preferito a Milik : Napoli - Il conto alla rovescia si assottiglia e di conseguenze aumenta l'attesa, con la febbre per la partita scudetto contro la Juventus che inizia a dilagare in città. Oltre tremila tifosi si sono ...

Juve-Napoli - probabili formazioni. Solo panchina per Dybala e Milik : Scelte coraggiose per entrambi gli allenatori: Allegri lascia fuori l'argentino, mentre Sarri ripropone dal 1' un Mertens in difficoltà nonostante l'exploit del polacco

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Napoli : Mertens o Milik? Diretta tv - orario e ultime notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Napoli: Diretta tv, orario e le notizie alla vigilia su moduli e titolari per la sfida scudetto di Serie A. Le scelte di Allegri e Sarri(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:06:00 GMT)

Juventus-Napoli - le probabili formazioni : dubbio Dybala per Allegri - ballottaggio Milik-Mertens : Tutto in 90 minuti. La Juventus e il Napoli si giocano una fetta di scudetto nel big match di domani, domenica 22 aprile, in cui le prime due della classe si confronteranno alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il pareggio dei bianconeri nel turno infrasettimanale a Crotone ha riaperto i giochi in chiave tricolore, consentendo al Napoli di ridurre a 4 punti la distanza che lo separa dalla prima posizione. Ma per i ragazzi guidati da Sarri ...

Napoli - Sarri in bilico tra Milik e Mertens : in difesa torna la certezza Koulibaly : Milik o Mertens. E' questo il dubbio di Maurizio Sarri alla vigilia della sfida con la Juventus allo Stadium. Il Napoli ha ritrovato entusiasmo dopo il 4-2 con l'Udinese e sta preparando il big match ...

Napoli - la Juve nel mirino : Milik e le armi di Sarri per la sfida scudetto : Napoli, la Juve nel mirino: Milik e le armi di Sarri per la sfida scudetto Dall’inferno al purgatorio, con vista paradiso. Il Napoli ha vissuto una serata da pazzi, come lo è stata tutta quella del turno infrasettimanale. Per lunghi tratti i tifosi azzurri si erano già prefigurati l’incubo peggiore: vedere la Juve festeggiare lo […]

Serie A - Napoli-Udinese 4-2/ Juventus a -4 - Tonelli e Milik guidano la rimonta sui friulani : Diretta Napoli Udinese: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Ai partenopei serve la vittoria per sperare ancora nel titolo(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 23:38:00 GMT)

Napoli-Udinese 4-2. Milik e Tonelli firmano la rimonta - Juve a -4 : Il Napoli e Napoli vivono una notte pazzesca. La squadra di Sarri affonda due volte, va sotto prima per il gol di Jankto , al 41', poi per quello di Ingelsson , al 55', con in mezzo il pari di Insigne ...

Napoli-Udinese 0-0 | La diretta Milik per continuare a sperare : ll Napoli si gioca le ultime cartucce nella lotta scudetto con la Juventus, distante ora 6 punti in classifica dopo il pareggio dei ragazzi di Maurizio Sarri domenica scorsa sul campo del Milan:...