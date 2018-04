Napoli | la grande beffa di Higuain | ancora lui rovina la festa azzurra

Napolitano operato al cuore. Il chirurgo : «Ha grande tempra» : Paura per le condizioni di salute Giorgio Napolitano, presidente emerito della Repubblica. In serata l'ex Capo dello Stato è stato trasportato d'urgenza per una dissecazione parziale...

Serie A - Zoff : 'Grande Napoli non ha lasciato spazio alla Juve' : Per vincere lo scudetto a questo punto la Juventus -dice l'ex campione del mondo- ' deve tirar fuori il timbro Juve proprio alla grande. Si deve mettere alle spalle le due prestazioni di Madrid, dove ...

Zoff : 'Grande Napoli - ma la Juve ora faccia la Juve' : Dino Zoff, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno, riconosce i giusti meriti alla squadra di Sarri, che ieri sera ha espugnato lo Stadium portandosi a -1 dai bianconeri a 4 giornate dalla fine. ...

Il presidente della Camera : “Grande Napoli! Davvero Grande!” : ”Grande Napoli! Davvero Grande!”: è il tweet con il quale il presidente della Camera Roberto Fico, napoletano e tifoso dei partenopei, saluta il successo della squadra di Maurizio Sarri che a Torino ha battuto la Juventus e portandosi a -1 dalla capolista ha riaperto il campionato a quattro giornate dal termine. L'articolo Il presidente della Camera: “Grande Napoli! Davvero Grande!” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus-Napoli 0 a 1 - i tifosi campani sognano in grande : “Ora è tempo di scudetto. Emozione grandissima” : In migliaia i tifosi napoletani sono accorsi all’aeroporto di Capodichino per accogliere la squadra di ritorno da Torino dopo lo 0 a 1 inflitto alla Juventus. “È un’Emozione grandissima, mai provata fino ad ora. Ci meritiamo questa vittoria e dobbiamo andare avanti. Stiamo aspettando i giocatori per omaggiarli” “Il gol al 90° è stato del tutto inaspettato e ci ha lasciato senza parole. Adesso possiamo sperare molto ...

Napoli - è festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

Juve-Napoli : Sarri omaggia il Grande Torino : Maurizio Sarri rende omaggio al Grande Torino. Alla vigilia della sfida scudetto contro la Juventus, il tecnico del Napoli si è recato a Superga, ieri sera, per un momento di raccoglimento davanti alla lapide che ricorda il nome di Valentino Mazzola e compagni. Un gesto non nuovo, quello di Sarri, da sempre affascinato dalla storia della squadra spazzata via dall’incidente aereo di 69 anni fa. “Quando si viene a Torino è obbligatorio ...

Napoli - Hamsik : 'Grande personalità - ora pensiamo alla Juventus' : 'Ieri sera abbiamo respirato un po', già da questa mattina siamo concentrati sulla partita con la Juve. Sarà un incontro molto importante che influenzerà in modo significativo la fine della stagione'. ...