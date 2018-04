Napoli | il lungo ponte dei record | negli hotel camere tutte occupate

Napoli - notte di paura al Chiatamone : auto in fiamme nella movida - fuggi fuggi sul lungomare : Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di ...

'Mio figlio massacrato di botte sul lungomare di Napoli tra la folla indifferente' : Luisa, la madre di Salvatore, il ragazzino picchiato violentemente sabato notte sul lungomare, piange quieta. China sul letto del figlio appena operato al setto nasale, lo accarezza, lo veglia in ...

Raid sul lungomare di Napoli - nel branco i figli dei boss dell'Arenaccia : 'Erano almeno in quindici. Tutti ragazzini, di certo molti di loro minorenni. Si sono lanciati improvvisamente su un altro giovane che era in compagnia di un amico, e lì giù botte da orbi. Era dopo la ...

SOTTOMARINO NUCLEARE USA A Napoli : DAL PORTO ALLA SIRIA?/ Il lungo viaggio da Gibilterra alla Sicilia : NAPOLI, SOTTOMARINO NUCLEARE Usa nel PORTO: è stato usato per attacco in Siria. Il sindaco Luigi de Magistris protesta con una lettera al Comandante: “Mai più”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 23:53:00 GMT)

Napoli - nuovo raid sul lungomare : tre 17enni aggrediti dal branco : Ancora violenza sul lungomare, e di nuovo scatenata da giovanissimi. Torna in azione il 'branco selvaggio' lungo via Partenope. È accaduto nella notte tra sabato e domenica, a due passi dai grandi ...

Lungomare di Napoli - via al piano anti-abusivi : 'Varchi d'accesso e pattuglie miste' : Varchi con telecamere e semafori per controllare i flussi veicolari e non solo; pattuglie miste vigili-ausiliari del traffico di Anm per frenare tracotanza e invasività dei parcheggiatori abusivi e la ...

Far West sul lungomare di Napoli - de Magistris : 'Non consentiremo occupazione violenta' : 'Napoli si sta aprendo al mondo con un volto nuovo e diventa ancora più insopportabile questa violenza inaccettabile. Ormai siamo primi in Italia per turismo e non possiamo consentire a questo manipolo di violenti di usurpare ...

Napoli - Far West sul Lungomare : il pistolero non era solo - c'è l'identikit : Sanno chi è, hanno un identikit preciso. Hanno anche una pista su quanto accaduto domenica notte nei pressi del Lungomare. Una sventagliata di colpi di pistola, non tutti in aria, dai sette ai...

Assenteismo a Pozzuoli (Napoli) : 10 dipendenti del parcheggio comunale andavano in bici sul lungomare invece che a lavorare : Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare in bici o scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a Pozzuoli (Napoli) hanno arrestato 10 dipendenti - ora ai domiciliari - del parcheggio comunale multipiano. Per 7 degli indagati è ipotizzata l'associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione.I sette, è l'accusa, non si limitavano ...

Far west sul lungomare di Napoli : 'Ha urlato contro gli abusivi - poi è tornato e ha fatto fuoco' : 'Ma stai registrando di nascosto? Fammi vedere il telefono, guarda che sennò non ti dico niente'. Il lungomare liberato adesso è il lungomare della paura. Operai al lavoro per rimettere in sesto i ...

