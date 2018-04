Il Napoli perde a Firenze e resta a -4 dalla Juve : Napoli ko. Una tripletta di Giovanni Simeone al Franchi di Firenze ridimensiona drasticamente le speranze della squadra di Maurizio Sarri per lo scudetto. La Fiorentina vince 3-0 contro il Napoli, che ...

Napoli - Firenze capolinea scudetto ?Ciclone Simeone : 3-0 - addio sogni : Il Napoli si allontana dal sogno scudetto proprio quando sembrava di poterlo accarezzare. Non è mai entrato in campo a Firenze, e lo sie è capito subito con l'espulsione di...

Calcio - Napoli sconfitto a Firenze 3-0 : 20.02 Al Franchi va in scena una puntata forse decisiva nella corsa scudetto:il Napoli,vittorioso 7 giorni fa in casa Juve, cede 3-0 alla Fiorentina e resta a -4 dai bianconeri a 3 turni dalla fine. Episodio chiave dopo 8': Koulibaly espulso per fallo da ultimo uomo (rigore convertito in punizione col Var). Il Napoli accusa chiaramente il colpo, la Fiorentina domina e va a segno al 34': lancio di Biraghi, Simeone brucia Mario Rui e segna di ...

Napoli in 10 a Firenze - rosso a Koulibaly : ANSA, - ROMA, 29 APR - Napoli in 10 uomini a Firenze, sul campo dei viola, dopo soli 8'. Koulibaly, protagonista assoluto della vittoria dei partenopei sul campo della Juve, è stato infatti espulso da ...

Febbre Napoli - bagno di folla per salutare la squadra in partenza per Firenze : L'entusiasmo dilagante ha addirittura cambiato il piano di viaggio del Napoli. Gli azzurri sarebbero dovuti partire per Firenze da Piazza Garibaldi che è stata invasa sin dalle 14.30 da tantissimi ...

Fiorentina-Napoli. Nardella : 'Tifosi - rispettate Firenze' - de Magistris : 'Stai sereno' : In tutte le tifoserie del mondo esistono piccole minoranze che nulla hanno a che vedere con il calcio e con il tifo, non mi risulta che questi appelli si facciano ogni volta che c'è una partita. Noi ...

Napoli - frenata l'invasione a Firenze. Derby tra Mou e Pep per Jorginho : Grande delusione per i tifosi del Napoli di tutta Italia che contavano di invadere domenica lo stadio Franchi per la sfida con la Fiorentina. Invece, i sostenitori azzurri saranno tutti o quasi ...

Firenze - sì a tifosi Napoli in tribuna : ANSA, - Firenze, 26 APR - Potranno essere acquistati anche dai tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana, 2.600 biglietti di tribuna dello stadio Franchi per la partita Fiorentina-Napoli di ...

Firenze - sì a tifosi Napoli in tribuna : ANSA, - Firenze, 26 APR - Potranno essere acquistati anche dai tifosi del Napoli, purché residenti in Toscana, 2.600 biglietti di tribuna dello stadio Franchi per la partita Fiorentina-Napoli di ...

Sarri a Firenze contro il tabù Pioli : per il Napoli il tecnico è una vera bestia nera : Da ieri pomeriggio il Napoli ha iniziato la lunga marcia di avvicinamento verso il match con la Fiorentina di Pioli, tecnico che agli azzurri evoca alcuni brutti ricordi. Già perché per Mazzarri e ...

Napoli - il sogno scudetto continua : «E domenica invadiamo Firenze» : Le prime foto dell'apoteosi napoletana sono arrivate quando il Napoli era ancora all'interno dello spogliatoio dell'Allianz Stadium. I giocatori saltellavano festanti cantando a...

Napoli - esodo scudetto : già esauriti i biglietti per Firenze : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Insigne: "Come una finale? Juve abituata a perderle"

Napoli - dopo il terremoto scatta l'invasione a Firenze : Oggi riprendono gli allenamenti del Napoli in vista di Firenze, atteso a Castel Volturno il vecchio amico Edy Reja che è di passaggio in città. Al Franchi ci sarà logicamente una vera e propria ...

Arbitri Serie A - Juventus-Napoli a Rocchi/ Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze : Arbitri Serie A, Juventus-Napoli a Rocchi: Bianconeri sempre vittoriosi con il fischietto di Firenze. Toccherà al miglior arbitro italiano dirigere l’incontro più importante della stagione(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 14:23:00 GMT)