Napoli | donna fa arrestare il marito stalker | ' Ma prima o poi mi ucciderà'

Donnarumma fa chiarezza : “video sfottò con mio zio - nulla contro Napoli” : “Il messaggio era solo uno sfottò in famiglia con mio zio, con cui scherzo sempre prima e dopo le partite. Non è nulla contro Napoli, i napoletani e contro nessuno. Mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso queste mie parole”. Il portiere napoletano del Milan, Gigio Donnarumma, fa chiarezza in seguito alle polemiche per il suo video in cui dice “scusa, volevo togliere la mano ma non ci sono riuscito…”, ...

Milan - Donnarumma : "Il video era uno sfottò con mio zio - nulla contro Napoli" : Milan, Donnarumma si scusa: "La volevo levare quella mano..." Doveva essere uno sfottò in famiglia e suscitare una risata, restando privato, invece è diventato il "caso" di giornata sui social. E ...

Donnarumma - il video 'hot' e poi le scuse ai tifosi del Napoli : TORINO - 'Scusa zio, non l'ho fatto apposta. Volevo toglierla quella mano, ma non ci sono riuscito'. Poi un insulto 'affettuoso' in napoletano, di quelli che si usano spesso per esprimere una grossa ...

Donnarumma ironizza sul match col Napoli e finisce sul Web. Travolto dagli insulti : Gianluigi Donnarumma finisce in una bufera di polemiche sul Web a causa di un video che era destinato allo zio, ma che poi è stato in qualche modo diffuso in Rete. Nella partita di domenica pomeriggio ...

Milan-Napoli - Donnarumma fa infuriare i tifosi azzurri : il VIDEO che ha creato il caos : Milan-Napoli, i rossoneri hanno fermato gli azzurri, nel finale intervento strepitoso di Donnarumma sull’attaccante Milik. Nel frattempo il portiere del Milan ha creato il caos per un VIDEO postato sui social girato in compagnia del cognato e rivolto allo zio. “Scusami, non l’ho fatto apposta: volevo togliere la mano – spiega in dialetto – Ma non ci sono riuscito…”, Donnarumma poi se la ride e si ...

Donnarumma su Milik e il 'The end' sullo Scudetto : quanto peserà Juve-Napoli? : Esistono segni che non puoi non interpretare, messaggi chiari che ti raccontano la realtà oltre il sogno, l'immaginazione. Maurizio Sarri avrà anche ragione ad arrabbiarsi quando gli chiedono se il ...