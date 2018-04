Napoli | concorso per 169 differenti profili | scadenza 28 05 2018

Blastingnews

(Di domenica 29 aprile 2018) Il comune di- servizio autonomo personale - indice un nuovoVIDEO e selezione pubblica, per il reclutamento di 169 unita' di diverso profilo, nel Piano Operativo Nazionale 'Inclusione'. Il reclutamento è rivolto a 54 assistenti sociali, 50 educatori professionali, 37 istruttori amministrativi, 21 istruttori direttivi psicologi, 7 informatici. Tra i requisiti specifici è richiesta: Ruolo #assistente sociale Diploma di Laurea triennale in Servizio Sociale; Oppure, nella classe L-39 Servizio Sociale o classe 6; Altri titoli equipollenti , tra cui Servizio sociale e politiche sociali; Essere iscritti al relativo albo professionale. Ruolo Educatore Professionale Laurea triennale o Laurea specialistica; Diploma di Laurea in scienze dell’educazione . Ruolo Istruttore Direttivo Amministrativo Laurea triennale o Magistrale in Giurisprudenza; Altre lauree, tra cui ...