Napoli città sold out | sarà ponte record

Bus turistici a Napoli - arriva la tassa d'ingresso : cento euro al giorno per circolare in città : Rivoluzione traffico in vista a Napoli. Il Comune si prepara a varare la Ztl per i bus turistici: per entrare in città dovranno pagare una tassa d'ingresso, così come già...

“Napoli-A Football City” - il travolgente documentario sul legame speciale tra la città e la squadra partenopea : Dugout e la SSC Napoli sono felici di annunciare il lancio di ‘Napoli – A Football City’ – un documentario esclusivo sul legame speciale tra città di Napoli, il club e i suoi tifosi. I cinque episodi della serie accompagneranno i tifosi in un viaggio che farà capire perchè a Napoli JChampions League. Il primo episodio, dedicato ai tifosi del club, sarà disponibile su www.dugout.com da giovedì 26 aprile e le alter puntate saranno poi pubblicate ...

Minaccia Isis a Napoli - il procuratore Riello : 'Brillante operezione - i cittadini abbiano fiducia nello Stato' : Il procuratore generale di Napoli Luigi Riello esprime 'il più vivo compiacimento' per la 'Brillante operazione eseguita dalla Digos della Questura di Napoli e dal Ros dei Carabinieri' che ha portato ...

Napoli - fermato cittadino del Gambia da Digos e Ros. “Emerso progetto di un attentato” : Un cittadino del Gambia è stato fermo a Napoli nel corso di un’operazione antiterrorismo condotta dalla Digos e dal Ros. Secondo l’agenzia Ansa dalle indagini coordinate dalla Procura sarebbe emerso il progetto di un attentato. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. L'articolo Napoli, fermato cittadino del Gambia da Digos e Ros. “Emerso progetto di un attentato” proviene ...

Napoli - entusiasmo alle stelle : in città si respira aria da… scudetto [FOTO] : 1/4 ...

Giornata mondiale del libro : da Milano a Napoli - un romanzo per ogni città : In occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore la Commissione italiana dell’Unesco ha lanciato un’interessante iniziativa: scegliere per ogni città un libro. Ecco i migliori, da Napoli a Milano.Continua a leggere

Juventus Napoli - Diego Armando Maradona esulta per la sua squadra. E nella città partenopea è notte di caroselli e fuochi d'artificio : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly con il risultato della partita e la frase 'mamma mia! ForzaNapoliSempre'.Migliaia di persone sul lungomare, caroselli di auto, sirene spiegate, fuochi d'artificio. La città di Napoli è in festa per la vittoria degli azzurri all'Allianz ...

Napoli - è festa grande in città : inizia una lunga notte di botto - fuochi d’artificio e caroselli [VIDEO] : Napoli, dopo l’impresa contro la Juventus è festa grande. Successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, delirio a Napoli dopo il successo, caroselli e fuochi d’artificio. GUARDA IL VIDEO ...

Napoli FOTO e VIDEO della festa in città. 'San Koulibaly' il web si scatena : E il difensore senegalese è il nuovo idolo dell'intero popolo napoletano con Meme e Sfottò che stanno già colorando il mondo del web. Ecco nella nostra gallery i più divertenti, qui sotto alcune ...

Juve Napoli : E' festa nello spogliatoio e in città : Al triplice fischio di Orsato esplode la festa in casa Napoli. Negli spogliatoi dello Stadium, Insigne e compagni manifestano tutta la loro gioia per l'impresa di Torino intonando il coro "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione". nello stesso momento una città intera festeggiava il gol di Koulibaly con cori e fuochi d'artificio. La Juve è a un solo punto e lo scudetto è davvero alla portata dei partenopei.

Il Napoli vince contro la Juve - tutta la città scende in strada : cori e goduria in tutta la città : In strada in tutti i quartieri della città. Pochi minuti dopo il fischio finale di Juventus- Napoli è già cominciata la festa in città. I tifosi azzurri hanno dato inizio ai festeggiamenti che si ...

?Il Napoli espugna lo Stadium : 1-0 alla Juve - Koulibaly fa impazzire la città La corsa scudetto è riaperta : Uno straordinario Napoli vince allo Stadium di Torino contro la Juventus: 1-0. gol di testa di Koulibaly da angolo. Gli azzurri si portano a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla...