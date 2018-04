Napoli | auto pirata investe centauro | 45enne in ospedale

Napoli - notte di paura al Chiatamone : auto in fiamme nella movida - fuggi fuggi sul lungomare : Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di ...

VIDEO Il clamoroso autogol di Andrea Barzagli : Inter-Juventus 2-1. Il Napoli sogna lo scudetto - bianconeri in ginocchio : Andrea Barzagli ha segnato un clamoroso autogol in Inter-Juventus, big match della 35^ giornata di Serie A. Il difensore bianconero ha insaccato nella propria porta e ha consegnato il 2-1 ai nerazzurri: un inatteso errore da un veterano che potrebbe costare lo scudetto. Il Napoli ora avrà la ghiotta occasione di riportarsi in testa alla classifica. Di seguito il VIDEO dell’autogol di Andrea Barzagli in Inter-Juventus ...

Estremista islamico arrestato a Napoli - riceveva al telefono istruzioni per lanciare auto contro la folla : Era pronto per compiere un attentato. La procura di Napoli ha disposto l’arresto di un immigrato del Gambia nell’ambito di un’indagine antiterrorismo sviluppata congiuntamente dalla Digos di Napoli e dal Ros dei Carabinieri. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. Dalle indagini è emerso che l...

