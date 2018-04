Napoli | 4 dipendenti in sciopero bloccano le funicolari e 60 mila persone

Assenteismo a Pozzuoli (Napoli) : 10 dipendenti del parcheggio comunale andavano in bici sul lungomare invece che a lavorare : Ufficialmente erano in servizio, ma negli stessi orari in cui risultavano a lavoro erano sul lungomare in bici o scooter. È quanto hanno scoperto i Carabinieri che a Pozzuoli (Napoli) hanno arrestato 10 dipendenti - ora ai domiciliari - del parcheggio comunale multipiano. Per 7 degli indagati è ipotizzata l'associazione per delinquere finalizzata a truffare la pubblica amministrazione.I sette, è l'accusa, non si limitavano ...