Nantes - Gravgaard fa causa a suo ex club e chiede 2 mln di risarcimento : Potrebbe diventare l’acquisto più costoso nella storia del Nantes l’ex difensore Michael Gravgaard pagato 3,9 milioni di euro nel 2008 ma ora in causa con il club francese a cui chiede 2 milioni di danni. Gravgaard si è infatti rivolto a un tribunale del lavoro per chiedere i danni al Nantes per averlo licenziato erroneamente per ‘inadeguatezza fisica’ nel 2010, vicenda che gli è costata il posto nella Nazionale danese ...