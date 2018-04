Moviola Inter-Juventus | Orsato è un disastro

corrieredellosport

: #InterJuve, la #moviola: per #Vecino rosso eccessivo e la #Var non doveva intervenire - Gazzetta_it : #InterJuve, la #moviola: per #Vecino rosso eccessivo e la #Var non doveva intervenire - TuttoMercatoWeb : 1° tempo Inter-Juve, la moviola di Bergonzi: 'Rosso a Vecino eccessivo' - FcInterNewsit : Inter-Juventus - Il Var bene sui gol, Orsato disastroso con i cartellini: il metro di giudizio è scellerato -

(Di domenica 29 aprile 2018)so, prestazione assolutamente non all’altezza di un match di così alto profilo. Condiziona la partita con il rosso a Vecino, sbagliato, e con il secondo giallo non mostrato per due volte a Pjanic.IL ROSSO E POI... - Partiamo dai cartellini. Al 15’ pt Vecino insegue un pallone sul quale si fionda anche Mandzukic che lo anticipa in tackle: il contatto c’è, i tacchetti lasciano segni profondi, ma nella dinamica dell’azione Vecino non fa in tempo a tirare via il piede. C’è imprudenza ma non una vigoria sproporzionata:dà il giallo, poi va al video e mostra il rosso, sconfessandosi. Non utilizza lo stesso metro nell’ammonire Barzagli (45’ pt) che entra tardi sul piede di Icardi. Dopo l’errore su Vecino continua a infilarne altri. Grazia due volte Pjanic dal secondo giallo: al 28’ pt non fischia il pestone a Rafinha, al 12’ st non lo sanziona dopo un’entrata dura su ...