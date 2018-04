MotoGp | due giorni di test con la Ducati al Mugello per Michele Pirro

MotoGp - Johann Zarco vicino alla firma con KTM per due anni : Johann Zarco ha scelto dove correrà per le prossime due stagioni. L’indiscrezione che trapela dal paddock dopo il weekend di Austin è che il francese sia molto vicino alla firma con KTM, con cui siglerà un accordo biennale fino al 2020. L’attuale pilota del team Yamaha Tech 3 è uno dei nomi più ambiti della MotoGP, soprattutto dopo l’ottimo finale della scorsa stagione, confermato dal positivo inizio dell’attuale ...

MotoGp : Zarco ha scelto - niente Honda. Sarà KTM per due anni : niente Honda. Johann Zarco ha scelto e ieri mattina, prima della gara, ha comunicato alla KTM di avere accettato la loro offerta per il 2019 e 2020. Una scelta non facile e parecchio pensata, da parte ...

MotoGp Austin 2018 diretta tv in chiaro Tv8 - orario/ Si rinnova il duello Rossi-Marquez : MotoGp Austin 2018 diretta tv in chiaro Tv8, orario: si rinnova il duello Rossi-Marquez. Negli Stati Uniti si ripeterà la sfida fra il pilota della Yamaha e il rivale spagnolo su Honda(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 15:41:00 GMT)

MotoGp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP delle Americhe. Appena due podi e anche una caduta per il romagnolo : Se, da un lato, il Circuito delle Americhe di Austin è un vero e proprio feudo per Marc Marquez, non si può dire la stessa cosa per Andrea Dovizioso che, sul tracciato texano, ha collezionato Appena due podi in cinque edizioni. La Ducati del romagnolo soffre in maniera particolare a Phillip Island, ma anche sul circuito americano non ha mai saputo dare il proprio massimo. Si annuncia, quindi, un fine settimana in difesa per il pilota italiano? ...

MotoGp - Jorge Lorenzo : “Duello Marquez-Rossi? Non mi interessa. Vincere con Ducati è un’ossessione - ci riuscirò” : Jorge Lorenzo ha presentato la sua biografia “Lo que aprendì hasta los 30” (“Quello che ho capito in questi 30 anni”). Lo spagnolo ha così potuto raccontare la sua carriera sportiva e anche le tante esperienza fuori dai circuiti. Qualche giornalista ha provato a chiedergli se ha paura quando guida insieme a Marc Marquez come ha dichiarato Valentino Rossi ma Jorge ha replicato: “Sono venuto soltanto per parlare del ...

MotoGp 2018 : Valentino Rossi e Marc Marquez - clima rovente e tensione a mille. Cosa succederà ad Austin? Duello infinito : Il clima è più incandescente che mai, la tensione è altissima, la situazione è davvero rovente e la MotoGP continua a fare discutere: la corrida in Argentina, dove Marc Marquez è stato assoluto protagonista in negativo speronando Valentino Rossi e operando una manovra illecita in partenza, continua a fare parlare di sé e rischia di lasciare strascichi importanti per il pRossimo futuro. Siamo soltanto al secondo appuntamento del Mondiale MotoGP ...

MotoGp - Mondiale 2018 : tra i due litiganti…gode Andrea Dovizioso. Il forlivese guadagna terreno e supera lo scoglio argentino : Tra i due litiganti, il terzo gode. E’ il caso di Andrea Dovizioso, dopo il sesto posto ottenuto nel GP d’Argentina 2018, seconda prova del Mondiale di MotoGP. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati, ha sofferto davvero tanto, nel corso della gara sudamericana, le difficoltà di percorrenza in curva della propria moto e su un asfalto umido, tendente all’asciutto, il feeling con l’avantreno era decisamente sotto il ...

LIVE MotoGp Gp Argentina diretta tempo reale : duello tra Crutchlow e Zarco per la vittoria : Strepitosa la rimonta del campione del Mondo della Honda. Lo spagnolo attacca Rossi all'ultima curva, i due si toccano e il pesarese cade. Giro 18 Errore di Miller, che arriva lungo alla staccata ...

MotoGp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP di Argentina. Bisogna dimenticare le due cadute degli ultimi due anni : Il Circus delle due ruote, dopo le luci della ribalta di Losail (Qatar), si avventura lungo il nastro d’asfalto argentino di Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso arriva in terra sudamericana conscio, come non mai, della sua forza e prossimo, per quanto si legge, al rinnovo contrattuale con la Ducati. Un aumento sostanziale di ingaggio, frutto dei risultati ottenuti in pista, è ciò di ...

MotoGp - i precedenti di Andrea Dovizioso nel GP di Argentina. Dimenticare le due cadute degli ultimi due anni : Il Circus delle due ruote, dopo le luci della ribalta di Losail (Qatar), si avventura lungo il nastro d’asfalto argentino di Termas de Rio Hondo per il secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso arriva in terra sudamericana conscio, come non mai, della sua forza e prossimo, per quanto si legge, al rinnovo contrattuale con la Ducati. Un aumento sostanziale di ingaggio, frutto dei risultati ottenuti in pista, è ciò di ...

MotoGp - Valentino Rossi e il duello col fratello Luca Marini : possibile una sfida in pista? Il Dottore ci pensa… : Valentino Rossi e Luca Marini in pista insieme? Sembrava impossibile immaginarlo fino a qualche tempo fa ma l’immortalità sportiva del Dottore rende questa ipotesi non più così remota. Il nove volte Campione del Mondo, infatti, ha 39 anni contro i 20 dell’altro figlio di mamma Stefania Palma ma le strade dei due piloti potrebbero incrociarci. Nella recente intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Valentino Rossi ha ...

MotoGp Aprilia - delusione per i due piloti in Qatar : ROMA - delusione per Alexis Espargarò e Scott Redding. I due piloti Aprilia sono arrivati rispettivamente 19esimo e 20esimo. Nella seconda metà di gara, lo spagnolo aveva trovato un buon passo, ...

VIDEO MotoGp - gli highlights del GP del Qatar : Andrea Dovizioso immenso - che duello con Marquez. Super Valentino Rossi : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP 2018, al termine di un gara semplicemente perfetta. Partito in sordina per controllare il degrado delle gomme, il forlivese si è scatenato in sella alla sua Ducati e ha piazzato la stoccata vincente battendo Marc Marquez nel finale. Terzo posto per l’infinito Valentino Rossi. Di seguito gli highlights della gara, buon divertimento a tutti. (foto ...

MotoGp - GP Qatar 2018 – Andrea Dovizioso : “Una gara perfetta. Ho mantenuto la calma : difficile duellare con Marquez - l’ho battuto ancora” : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP 2018. Il forlivese si è scatenato in sella alla sua Ducati, ha disputato una gara accorta nelle prime battute e poi si è scatenato nel finale dove ha sostenuto un ritmo indiavolato che gli ha permesso di battere Marc Marquez all’ultima curva. Il vicecampione del mondo inizia la stagione nel migliore dei modi e guarda con ottimismo ai prossimi appuntamenti. Queste le ...