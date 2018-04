E' Morto a 70 anni Larry Harvey,co-fondatore del festival di 'Burning man' che ogni anno in estate attira decine di migliaia di persone nel deserto del Nevada. Harvey si è spento ieri in ospedale a San Francisco dove era stato ricoverato dopo aver avuto un ictus il 4 aprile scorso. Guru della controcultura, Harvey aveva dato vita a 'Burning man' nel 1986 quando con l'amico Jerry Goodell diede fuoco ad un fantoccio di legno su una spiaggia di San Francisco in occasione del solstizio d'estate.(Di domenica 29 aprile 2018)

Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morto Larry