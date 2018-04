morto Larry Harvey | fondatore del festival Burning Man

È morto Larry Harvey - co-fondatore del Burning Man Festival : Larry Harvey, co-fondatore del Burning Man Festival, è morto sabato a San Francisco, in California. Aveva 70 anni e a inizio aprile era stato ricoverato dopo un infarto. Harvey ideò il Burning Man nel 1986, quando insieme all’amico Jerry Goodell decise, The post È morto Larry Harvey, co-fondatore del Burning Man Festival appeared first on Il Post.