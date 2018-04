Montagna | recuperati giovani al bivacco Vigolana in Trentino

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) All’alba, in, una decina di studenti universitari sono statidal soccorso alpino al: erano saliti ieri per dormire al rifugio, ma alcuni si sono resi conto di non avere l’attrezzatura adeguata per la presenza di ghiaccio, ed hanno chiamato i soccorsi. Hanno dormito ale questa mattina i tecnici del soccorso alpino hanno raggiunto il posto per poi accompagnarli in discesa a piedi. L'articoloalinMeteo Web.