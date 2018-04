MONDO ITF FUTURES - Alessandro Bega non si ferma più | trionfo in Israele

MONDO ITF FUTURES - Lorenzo Giustino trionfa a Santa Margherita di Pula : 1, A Santa Margherita di Pula , Italia, trionfa Lorenzo Giustino in ripresa dopo la crisi degli ultimi mesi, come testimonia anche l'affermazione nell'ultimo atto ai danni del connazionale Gianluca ...

MONDO ITF FUTURES - La prima volta di Gian Marco Moroni : 8, A Antalya , Turchia, sfortunato sorteggio per Antonio Massara , opposto al primo turno al kazako Alexandr Nedovyesov, testa di serie numero 1, salito tre anni fa al numero 72 del MONDO. Il 22enne ...

Sci alpino - SuperG Kvitfjell 2018 : Kjetil Jansrud trionfa in casa e vince la Coppa del MONDO! Innerhofer e Paris attardati : Kjetil Jansrud ha vinto il SuperG di Kvitfjell e ha conquistato la Coppa del Mondo di specialità. Il norvegese trionfa di fronte al proprio pubblico e alza al cielo la terza Sfera di Cristallo della carriera dopo quelle del 2015 (anno in cui primeggiò anche nella classifica di discesa libera) e del 2017. Il Campione Olimpico di Sochi 2014 si è imposto con grande autorevolezza sulle nevi di casa e ha conquistato la sesta vittoria su questo ...

Diretta/ Super G Kvitfjell : Feuz secondo. Streaming video e tv (Coppa del MONDO di sci uomini) : Diretta Super G Kvitjfell: info Streaming video e tv dell'ultima prova di specialità prima delle finali di Are. Sarà ancora dominio norvegese sulla neve di casa?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:10:00 GMT)

DIRETTA/ Super G Kvitfjell : delusione per Paris. Streaming video e tv (Coppa del MONDO di sci uomini) : DIRETTA Super G Kvitjfell: info Streaming video e tv dell'ultima prova di specialità prima delle finali di Are. Sarà ancora dominio norvegese sulla neve di casa?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Diretta/ Super G Kvitfjell : Feuz carico. Streaming video e tv (Coppa del MONDO di sci uomini) : Diretta Super G Kvitjfell: info Streaming video e tv dell'ultima prova di specialità prima delle finali di Are. Sarà ancora dominio norvegese sulla neve di casa?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 10:11:00 GMT)

DIRETTA/ Super G Kvitfjell : attesa per Paris. Streaming video e tv (Coppa del MONDO di sci uomini) : DIRETTA Super G Kvitjfell: info Streaming video e tv dell'ultima prova di specialità prima delle finali di Are. Sarà ancora dominio norvegese sulla neve di casa?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 09:19:00 GMT)

Super G Kvitfjell/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Coppa del MONDO di sci uomini) : diretta Super G Kvitjfell: info Streaming video e tv dell'ultima prova di specialità prima delle finali di Are. Sarà ancora dominio norvegese sulla neve di casa?(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 00:39:00 GMT)

Discesa libera Kvitfjell/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Coppa del MONDO sci uomini) : diretta Discesa libera uomini Kvitfjell: info Streaming video e tv. Ultimo appuntamento con la disciplina prima delle finali: sarà ancora duello Svindal-Feuz?(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 01:00:00 GMT)

Sci alpino - Coppa del MONDO 2018 : Kjetil Jansrud padrone di casa a Kvitfjell. Azzurri per il riscatto su una pista che piace : Velocità protagonista a Kvitfjell, nell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo maschile di sci alpino prima delle finali di Are. Sulle nevi norvegesi sono in programma una discesa libera (sabato) ed un superG (domenica), con le coppe di specialità ancora tutte da assegnare. Il duello più atteso in discesa è quello tra Beat Feuz ed Aksel Lund Svindal. Lo svizzero è attualmente in testa alla classifica con 542 punti, quaranta in più del ...

Sci alpino - Coppa del MONDO : sette i convocati azzurri per la discesa e il supergigante di Kvitfjell : Gli uomini jet a Kvitfjell per una discesa e un supergigante. Fill difende il titolo vinto l'anno scorso, gli azzurri in gara Sono sette i convocati per il doppio appuntamento con la Coppa del Mondo maschile sulla pista di Kvitfjell, in Norvegia, dove sabato 10 marzo si correrà una discesa alle ore 11.00 e domenica 11 marzo un supergigante alle ore 10.30. Si tratta di Emanuele Buzzi, Mattia ...

Sci alpino - Coppa del MONDO Kvitfjell 2018 : programma - orari e tv : Entrambe le gare saranno trasmesse in tv su Rai Sport + HD ed Eurosport HD e in streaming su Rai Play , Eurosport Player e Sky Go . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale del weekend di ...

Sci alpino - Coppa del MONDO Kvitfjell 2018 : programma - orari e tv : Weekend dedicato alla velocità a Kvitfjell, in Norvegia, per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino, l’ultimo prima delle Finali di Are. Dopo i Giochi Olimpici, si torna in pista perché sono ancora da assegnare le due Coppe di specialità. In discesa è un duello a due tra Beat Feuz e Aksel Lund Svindal: lo svizzero ha vinto due delle ultime tre prove, ma a PyeongChang ha trionfato il norvegese. Discorso più aperto in superG, dove comanda ...