Mondiale Rally - Tänak e la Toyota dominano in Argentina

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Ott Tanak trionfa davanti a Neuville che domina il Power Stage finale - quarto Ogier : Ott Tanak non si fa distrarre e si aggiudica il Rally di Argentina 2018. L’estone, che era al comando sin dalla giornata di ieri, gestisce nel migliore dei modi la sua domenica e precede il belga Thierry Neuville di 37.7 secondi e Dani Sordo di 1:15. Solamente quarto il leader della classifica iridata Sebastien Ogier che anche in questa occasione non riesce ad aggiudicarsi questa tappa sudamericana, chiudendo a quasi due minuti dalla ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Ott Tanak allunga e vede la vittoria! Thierry Neuville è secondo : Ott Tanak sta letteralmente dominando il Rally di Argentina. Il pilota estone della Toyota ha portato il suo vantaggio sugli inseguitori a 46″5 nella giornata odierna, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale, quando mancano soltanto tre prove alla fine della gara. Il leader della classifica ha proseguito il dominio avviato ieri, vincendo le prime tre speciali della giornata, dando subito un chiaro segnale ai suoi rivali. Non solo, ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Ott Tanak chiude in testa la prima giornata. Kris Meeke e Thierry Neuville all’inseguimento : C’è Ott Tanak in vetta alla classifica del Rally d’Argentina dopo la prima giornata. L’estone, al volante della Toyota Yaris, ha vinto cinque delle otto speciali disputate oggi proponendosi come l’uomo da battere. Eppure la sua giornata non era cominciata in modo ideale: nella PS2, infatti, un errore lo aveva portato a 23″ dalla vetta della classifica. Tanak, però, piano piano si è fatto largo a suo di vittorie, ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Ott Tanak chiude in testa la prima giornata. Kris Meeke e Thierry Neuville all’inseguimento : C’è Ott Tanak in vetta alla classifica del Rally d’Argentina dopo la prima giornata. L’estone, al volante della Toyota Yaris, ha vinto cinque delle otto speciali disputate oggi proponendosi come l’uomo da battere. Eppure la sua giornata non era cominciata in modo ideale: nella PS2, infatti, un errore lo aveva portato a 23″ dalla vetta della classifica. Tanak, però, piano piano si è fatto largo a suo di vittorie, ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Thierry Neuville si aggiudica lo shakedown davanti a Tanak e Ogier : Con il consueto shakedown in notturna SS1 Super Speciale Ciudad de Cordoba di 1.9 chilometri, ha preso il via il Rally di Argentina, quinta prova del Mondiale 2018. Sul tracciato in asfalto tra le vie della città Argentina di Villa Carlos Paz è il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a fissare il miglior crono in 1:54.4, precedendo di 3 decimi l’estone Ott Tanak (Toyota Yaris) di 4 il leader della classifica iridata, il francese Sebastien ...

Rally Argentina - Mondiale 2018 : programma - orari e tv. Il calendario del fine settimana : Il Mondiale Rally 2018 sbarca in Sud America e si appresta a vivere la trentottesima edizione del Rally di Argentina a Villas Carlos Paz. Si annuncia un fine settimana quanto mai incandescente sulle strade della Pampa Argentina con un grande quesito: assisteremo ancora ad un Sebastien Ogier-show? Il francese della Ford Fiesta, infatti, sta dominando l’avvio di questo campionato, con tre successi nelle prime quattro gare (gli ultimi due ...

Mondiale Rally - Ogier domina anche il Tour de Corse : Sèbastien Ogier ha dominato anche in Corsica, conquistando la terza vittoria stagionale su quattro gare disputate - nel Mondiale Rally. Il cinque volte Campione del Mondo della M-Sport non ha avuto praticamente rivali, sbaragliando la concorrenza e portandosi a casa un altro successo schiacciante che gli permette di allungare in classifica. Il Tour de Corse si è chiuso con la Toytoa di Ott Tänak in seconda posizione, mentre sul gradino più ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier gestisce e conquista la terza vittoria stagionale. Seconda piazza per Tanak : Le ultime due speciali domenicali del Rally di Corsica, quarta prova del Mondiale 2018, non cambiano la storia di una gara che già nelle precedenti ore era ormai scritta. Sebastien Ogier, campione del mondo in carica, si aggiudica anche questo round iridato a bordo della Ford Fiesta del Team M-Sport gestendo saggiamente il vantaggio accumulato nel corso delle precedenti stage e chiudendo da vero mattatore davanti alla Toyota dell’estone ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier vede la vittoria ma che lotta per il secondo posto. Show di Sebastien Loeb! : Il Rally di Corsica è sempre più nelle mani di Sebastien Ogier. Il francese ha incrementato il suo vantaggio nella seconda giornata, senza prendersi troppi rischi ed evitando insidie che potevano compromettere la sua leadership. Il pilota del Team M-Sport oggi non ha vinto alcuna speciale delle sei in programma, ma vede vicinissima la terza vittoria in quattro gare, potendo contare su 44″ sui più immediati inseguitori. Ma se la vittoria è ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : un Sebastien Ogier quasi perfetto domina sulle strade di casa - inseguono a distanza Neuville e Meeke : Sebastien Ogier domina senza mezzi termini la prima giornata del Rally di Corsica 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha vinto tre delle quattro prove speciali di giornata (tutte lunghe e selettive) e ha già un ampio margine sui più immediati inseguitori. Alle sue spalle troviamo Thierry Neuville distante 33.6 secondi, mentre al terzo posto c’è Kris Meeke a 38.7. Quarto in graduatoria è Ott Tanak a 44.2, mentre quinto è ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Kris Meeke fa suo lo shakedown davanti a Mikkelsen e Neuville : Ha preso il via con il consueto shakedown il fine settimana del Rally di Corsica 2018. Sui 5,45 chilometri del tracciato di Sorbo Ocagnano il più veloce si è rivelato il britannico Kris Meeke (Citroen C3) con il tempo di 4:00.8 precedendo il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) di 2″2. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3 secondi esatti, davanti allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 3.5 e al francese ...

Rally Corsica - Mondiale 2018 : Kris Meeke fa suo lo shakedown davanti a Mikkelsen e Neuville : Ha preso il via con il consueto shakedown il fine settimana del Rally di Corsica 2018. Sui 5,45 chilometri del tracciato di Sorbo Ocagnano il più veloce si è rivelato il britannico Kris Meeke (Citroen C3) con il tempo di 4:00.8 precedendo il norvegese Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) di 2.2 secondi. Terza posizione per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 3 secondi esatti, davanti allo spagnolo Dani Sordo (Hyundai i20) a 3.5 e al francese ...

Rally - Mondiale 2018 : in Corsica riparte il duello serrato tra Sebastien Ogier e Thierry Neuville : Dopo circa un mese di stop torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa con la tappa francese del Rally di Corsica che si correrà tra il 5 e l”8 aprile nei tortuosi percorsi dell’isola che si affaccia davanti alla Sardegna. Siamo giunti alla 61esima edizione di questa avvincente prova del Mondiale che, nelle sue due ultime edizioni, ha visto il successo proprio dei due grandi contendenti di questa stagione, il belga Thierry Neuville (che ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier trionfa sullo sterrato messicano. Dani Sordo è secondo - Sebastien Loeb chiude in quinta piazza : L’equipaggio della Ford Fiesta M-Sport composto dal francese, campione del mondo in carica, Sebastien Ogier e da Julien Ingrassia conquista il successo finale del Rally del Messico, primo appuntamento della stagione sullo sterrato del WRC 2018. Ogier bissa così la vittoria ottenuta a Montecarlo disputando un weekend ai limiti della perfezione, sfruttando al meglio i problemi altrui e mettendo in evidenza una grande costanza di rendimento. ...