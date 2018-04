Missione Usa fallita | declino Merkel

La Missione di Macron negli Usa : doni - complimenti e sorrisi in cambio di un sì sull'Iran : Tappeto rosso, saluto militare e fanfara pronta a nintonare l'inno francese e americano: l'accoglienza in pompa magna riservata al presidente Macron e a sua moglie Brigitte alla base aerea di Andrews, nel Maryland, è stata quella delle grandi occasioni, visto che si è trattata della prima visita di Stato del mandato di Trump. Il leader francese è sbarcato ieri negli Stati Uniti per un viaggio di tre giorni, durante i quali ...

Usa : comMissione esteri divisa su Pompeo dopo incontro Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Chiusa l’inchiesta sui genitori di Renzi Contestata l’eMissione di fatture fittizie : La procura di Firenze ha chiuso l’inchiesta in cui si contesta a Tiziano Renzi e alla moglie l’emissione di fatture inesistenti

Banco BPM - conclusa eMissione primo bond senior senior preferred da 500 milioni : Concluso il collocamento della prima emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM . Il gruppo bancario ha portato a termine un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 ...

Siria - la maledizione della “Missione compiuta” : la frase usata da Trump che fu simbolo della debacle di Bush in Iraq : Lo ha scritto al termine del suo tweet sugli attacchi della nottata in Siria. E subito siti e social media si sono scatenati sull’espressione utilizzata da Donald Trump, rievocando “la maledizione della ‘missione compiuta‘”. Furono quelle due parole – Mission accomplished – stampate a caratteri cubitali su uno striscione appeso sulla portaerei americana Abraham Lincoln il primo maggio del 2003 a costare ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | In corso il Consiglio di Sicurezza Onu : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia : “Contro le armi chimiche”. Trump : “Missione compiuta”. Putin : “Atto di aggressione”. Convocato il Consiglio di sicurezza Onu : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. Diversa la versione della Russia. E secondo l’ambasciatore americano a Mosca Jon Huntsman, gli ...

Nautica : conclusa Missione incoming Ucina-Ice (2) : (AdnKronos) – ‘La missione di incoming si inserisce nell’ambito del progetto di follow up del Salone Nautico Internazionale di Genova, unica manifestazione italiana iscritta nel calendario fieristico internazionale “, ha dichiarato Marina Stella, Direttore Generale di Ucina ‘Il Piano Made in Italy prevede una campagna di follow up del Salone Nautico di Genova continuativa, con uscite sulle principali testate ...

Nautica : conclusa Missione incoming Ucina-Ice : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Si è conclusa la missione incoming con la quale Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane e Ucina Confindustria Nautica hanno portato dal 9 aprile una delegazione di giornalisti stranieri in visita ai principali distretti nautici di Liguria e Toscana. I giornalisti, provenienti da Europa, Russia ed Emirati Arabi, hanno visitato i cantieri nautici Permare ...