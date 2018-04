Milinkovic-Savic in versione… Champions | la Lazio è uno spettacolo | la squadra di Inzaghi

Juventus - addio a Dybala : Marotta punta Milinkovic-Savic e Cavani : Juventus, addio A Dybala- La Juventus ha già scelto il suo futuro. Beppe Marotta e Fabio Paratici sarebbero pronto a dire addio a Paulo Dybala. Una cessione da circa 150 milioni che potrebbe consentire una rovoluzione totale in casa bianconera. Come riportato da “Sport Mediaset”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Milinkovic-Savic e Cavani. Un doppio affare da circa 150 milioni, finanziato appunto dalla cessione di Dybala. ...

Lazio - Milinkovic-Savic : 'Inter o Roma? Non tempo nessuno - vogliamo la Champions' : Sergej Milinkovic-Savic , centrocampista della Lazio, dopo la vittoria contro la Sampdoria è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: 'Abbiamo vinto la prima partita molto importante per noi, speriamo di vincere le altre e arrivare in Champions League. Sappiamo che adesso arriverà il caldo, ma noi daremo il massimo ogni ...

Pioli ci crede ma deve arrendersi. E quella ramanzina a Milinkovic-Savic... : ... l'ha spronata, perché Stefano Pioli ci credeva di poter battere la Lazio anche quando la 'Viola' è rimasta subito in dieci per l'espulsione di Sportiello - scrive Il Corriere dello Sport - e, a ...

LIVE Pagelle Salisburgo-Lazio - Europa League in DIRETTA : Simone Inzaghi sceglie Milinkovic-Savic e Immobile : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Salisburgo-Lazio, ritorno dei quarti di finale di Europa League alla RedBull Arena. I biancocelesti sono reduci dal 4-2 dell’andata, partita in cui avrebbero meritato una vittoria con margine ancora più ampio. Il 4-2, ovviamente, non li mette al sicuro anche considerando quanto fatto negli ultimi due giorni da Roma e Juventus, che hanno rimontato più di due gol di scarto, anche se ...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : 1-1 - Milinkovic-Savic si divora il gol del raddoppio - finisce il primo tempo : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...

LIVE Lazio-Salisburgo - Quarti Europa League 2018 in DIRETTA : formazioni ufficiali. Milinkovic-Savic torna dal 1' - Inzaghi punta sui titolarissimi! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Lazio-Salisburgo, match d’andata dei Quarti di finale di Europa League allo stadio Olimpico di Roma. La formazione di Simone Inzaghi è l’ultima italiana in corsa per il successo finale. Fino ad ora, il percorso in Europa dell’Aquila è stato decisamente positivo: prima nel girone di qualificazione davanti al Nizza di Mario Balotelli e vittorie contro Steaua Bucarest e Dinamo Kiev nei sedicesimi ...

Lazio-Salisburgo - le probabili formazioni : torna Milinkovic-Savic - ballottaggio Luis Alberto-Felipe Anderson : La Lazio va a caccia dell'Europa. È tempo di Europa League per la squadra di Simone Inzaghi, che, nel match di andata dei quarti di finale , in campo giovedì alle 21.00 all'Olimpico, ndr, , dovrà ...

Lotito-Juventus - è disgelo? Tra politica - battute - Malagò e Milinkovic-Savic : Ma è attore principale della politica calcistica italiana , ha fatto anche capolino durante la conferenza di Malagò, aveva dimenticato giacca e appunti, in primissima fila, e nello stesso regge i ...

Milinkovic-Savic - Lotito vuole 150 milioni/ Calciomercato Lazio : la Juventus ci pensa - ma lui preferisce... : Milinkovic-Savic, Lotito vuole 150 milioni: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 13:55:00 GMT)

Lazio - pronta l'asta per Milinkovic-Savic : la strategia di Lotito : Scatta l'asta per Milinkovic-Savic. Come riporta il Corriere dello Sport le pretendenti, nelle ultime settimane, sono cresciute, l'interesse per il giocatore non conosce pausa, nonostante il rendimento opaco delle ultime apparizioni. L'interesse del Paris Saint-...

Calciomercato Torino - Milinkovic-Savic andrà convinto : Torino - La permanenza di Sirigu , a questo punto conclamata a meno di colpi di scena che apparterrebbero per l'appunto alla sfera dei fulmini a ciel sereno, illumina lo scenario, ma porta ...

Calciomercato Torino - caso Milinkovic-Savic : ecco cosa è successo : Torino-Milinkovic-Savic, addio al termine della stagione? Momento difficile per la squadra granata, l’effetto Mazzarri è ormai un lontano ricordo, ormai il campionato può considerarsi senza obiettivi. Per questo motivo il presidente Cairo sta pensando alla prossima stagione, nelle ultime ore è però scoppiato il ‘caso’ Milinkovic-Savic. Il portiere ha qualità enormi e vorrebbe giocare titolare e come riporta ...

Lazio e le voci su Milinkovic-Savic : Tare sbotta! : La Lazio è concentrata sulla stagione con l’obiettivo di conquisTare la qualificazione in Champions League ma nel frattempo si pensa anche al mercato, con le tante richieste per Milinkovic-Savic. “Non mi risulta alcun cambiamento di procura riguardante l’atleta Sergej Milinkovic-Savic, queste sono notizie che servono solo a destabilizzare l’ambiente ed a minare il lavoro della squadra che sta lottando per il ...