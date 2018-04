Milano | piace la passeggiata di Piazza Castello | c' è il via libera della Sovrintendenza

"A Samsul piaceva Milano. Lavorava al bar contento - e mandava i soldi a casa alla moglie" : "È molto difficile credere che Samsul Haque Swapan non ci sia più": bastano poche parole agli amici del giovane bengalese ucciso in una rapina due notti fa a Milano mentre rientrava a casa dal lavoro per spiegare il loro dolore. E anche la loro rabbia per gli assassini, due marocchini che nella notte hanno rapinato e ferito almeno altre tre persone prima di essere bloccati dai carabinieri."Possa Dio averti in gloria" scrivono in ...

Shopping tax free - agli arabi piace la Milano del Quadrilatero : Milano, , askanews, - E' Milano la meta prediletta dei turisti dello Shopping arabi in Italia. I visitatori provenienti dal Medio Oriente si concentrano soprattutto nell'area degli acquisti di lusso ...

"Quell'anziana è morta di fame". "La Vuitton non ti piace? Non mi rompere i co.....!". Le intercettazioni delle tangenti agli ospedali di Milano : Cesti di Natale da mille euro, borse firmate, stage per i figli: sono queste alcune delle 'utilità' percepiti da quattro primari, un imprenditore e un dirigente sanitario di strutture ospedaliere milanesi, accusati di corruzione. agli arresti domiciliari sono finiti la direttrice sanitaria del Cto-Gaetano Pini, la 59enne Paola Navone, e due primari dello stesso ospedale: Carmine Cucciniello e Giorgio Maria Calori, entrambi di 61 anni. ...

Inter - blitz di Sabatini a Milano : c'è il sì finale di de Vrij - piace un baby portiere : Un blitz inatteso in un periodo apparentemente calmo per il mercato italiano e in cui direttori sportivi e osservatori sono sparpagliati in tutto il mondo al seguito di nazionali e amichevoli. Il responsabile dell'area tecnica di Suning , Walter Sabatini è invece arrivato a Milano nella giornata di mercoledì per sbloccare definitivamente una delle ...

Volley - Playoff Scudetto – Quarti di finale : Civitanova rischia con Piacenza - Modena alla prova Milano - derby Trento-Verona : Dopo la vittoria di Perugia contro Ravenna, oggi si disputano le altre gare1 dei Quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. Il successo dei Block Devils, primi in regular season, è stato meno schiacciante del previsto e in questa domenica potrebbero arrivare delle sorprese dei tre campi sotto i riflettori. Si preannunciano delle sfide davvero molto intense e in grado di regalare spettacolo. Civitanova dovrà sudare contro ...

Ancora neve a Milano - chiusa l’A1 a Piacenza. Sulle Alpi pericolo valanghe : Allarme slavine di livello 3 su una scala di 5. Atteso un rialzo termico per domani: urne con il sole al Nord, ma nel pomeriggio peggiora e minaccia pioggia come al Centro e in Sardegna. Tempo variabile al Sud