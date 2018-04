Milano cade contro Pesaro

Pesaro fa il colpaccio a Milano. Venezia sola in testa - cade ancora la Fiat : ROMA - Si è aperta con il colpaccio della Victoria Libertas Pesaro, che potrebbe anche valere la salvezza la domenica, la domenica della Serie A Postemobile. I marchigiani, trascinati da uno ...

Lotto : Cade il 65 su Torino arriva il 60 su Milano : Nella quarta estrazione del Lotto di Aprile, Cade il 65 su Torino dopo 132 turni di assenze, il 60 su Milano diventa centenario, restano sempre 4 i centenari in corsa. Lotto, il 65 su Torino perde la vetta della classifica dei centenari del Lotto, e torna nel concorso del 10 aprile 2018, dopo 132 estrazioni a vuoto. In testa ai […] L'articolo Lotto: Cade il 65 su Torino arriva il 60 su Milano proviene da GiGi Lotto.

Il primo archivio che raccoglie i quaderni scolastici di tutto il mondo : accade a Milano : Sono già state digitalizzate 30 mila pagine: quaderni di grammatica o di poesia, diari o semplici appunti, i documenti raccolti provengono da tutto il mondo e alcuni sono antichissimi. Così l’associazione quaderni Aperti racconta la storia: attraverso la voce dei bambini.Continua a leggere

Pattinaggio di figura - Mondiali Milano - pubblico italiano strepitoso : la campionessa olimpica cade - la reazione degli spettatori è da ... : Esibizione amara per la campionessa olimpica Zagitova ai Mondiali di Pattinaggio di figura di Milano 2018: la reazione del pubblico è encomiabile Tantissime emozioni questa sera a Milano per il ...

Olimpia Milano Valencia - risultato finale 89-93 - : la EA7 cade in casa - Eurolega - : Diretta Olimpia Milano Valencia, risultato finale 89-93: la EA7 lotta e rimonta 11 punti di svantaggio nel quarto periodo, ma cade ancora al Forum.

Diretta / Olimpia Milano Valencia (risultato finale 89-93) : la EA7 cade in casa (Eurolega) : Diretta Olimpia Milano Valencia, risultato finale 89-93: la EA7 lotta e rimonta 11 punti di svantaggio nel quarto periodo, ma cade ancora al Forum. Gli spagnoli credono ancora nei playoff(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 22:24:00 GMT)

Basket - Eurolega : Gudaitis non basta - Milano cade a Kaunas : Nel 27° turno di Eurolega, Milano regge tre quarti prima di cedere allo Zalgiris, trascinato da uno scatenato Aaron White, autore del break decisivo in avvio di quarto periodo. L'AX ha avuto uno ...

Università : al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Al Mip Politecnico di Milano è nata la Fintech Academy, con un’offerta formativa dedicata all’intersezione tra il mondo della finanza e quello della tecnologia digitale. Per la prima Fintech Academy in Italia, la business school del Politecnico di Milano lancia sette corsi brevi di 1 o 2 giorni in partenza da marzo a settembre dedicati a studenti, professionisti e imprenditori. Uno dei corsi si ...

VACCINI - 30MILA BAMBINI NON IN REGOLA/ Domani la scadenza : Scavuzzo - “a Milano 40 casi segnalati” : VACCINI, 30MILA BAMBINI non in REGOLA secondo i dati della Società italiana di Igiene: rischiano di restare fuori dall'asilo e dalla scuola materna, le parole di Carlo Signorelli(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 18:00:00 GMT)

Eurolega - Olimpia Milano granitica : Il Khimki cade sotto i colpi di Goudelock : I biancorossi vincono 86-77 trascinati dai 26 punti dell'ex Maccabi e dai canestri finali di Jerrells

Arriva a Milano l’accademia globale per startup e imprenditori : Approda anche a Milano il Founder Institute, uno dei principali acceleratori mondiali di startup e aziende. Ad aprile l’istituto di Palo Alto, California, avvierà il suo semestre di formazione per imprenditori innovativi. La strategia dell’acceleratore, avviato nel 2009, è quella di focalizzarsi sui fondatori delle aziende anziché sulle idee e di sostenere motivazione e talento. Il programma prevede corsi di formazione, incontri con ...

A Milano arriva l’Accademia della Sfoglia : Si comincia con le tagliatelle e i maltagliati, si prosegue con i maccheroni, e dopo tortelli si finisce con i tortellini: 4 lezioni in tutto (il calendario è in gallery) «perché tante ne bastano per acquisire manualità imparare a preparare con le proprie mani un primo piatto che dà molta soddisfazione», spiega Rina Poletti, sfoglina modenese che ha lasciato un lavoro impiegatizio e «ben retribuito» (lo ripete spesso) per dedicare gli ultimi 40 ...

Basket - Eurolega 2018 : Fenerbahce troppo più forte - Milano cade ad Istanbul : Dopo la netta sconfitta in Coppa Italia contro Cantù, Milano sprofonda anche ad Istanbul contro il Fenerbahce. I Campioni d’Europa in carica si impongono 89-70 al termine di una partita che hanno controllato fin dal secondo quarto, quando hanno costruito l’allungo decisivo. In casa Olimpia si salva solo Vladimir Micov, autore di 19 punti e miglior marcatore dell’incontro, mentre per il Fenerbache il top scorer è Jason Thompson ...