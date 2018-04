MILANO | ASSALTO A SALA SLOT IN CENTRALE Rapina con fucili a pompa | paura e bottino 4mila

MILANO-Sanremo 2018 : tutti gli italiani in gara. Gli azzurri per dare l’assalto alla Classicissima : Saranno 46 gli italiani presenti domani alla partenza della 109ma edizione della Milano-Sanremo, prima Classica Monumento della stagione. L’ultimo azzurro in grado di vincere la Classicissima è stato Filippo Pozzato nel 2006, che quest’anno farà la sua quindicesima partecipazione. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via e le loro ambizioni per questa corsa. Il corridore che avrà maggiori chance di centrare il successo è Elia Viviani, ...