Migranti per salvare Ventotene | il sindaco | “Aprirsi agli altri salverebbe la nostra

A Parma i Migranti aiutano i nonni a vigilare sui bimbi - Lega : “Nostri figli in pericolo” : Sono quindici i richiedenti asilo che saranno formati per coadiuvare la polizia municipale e i nonni vigili per controllare l'entrata e l'uscita dei bimbi da scuola. La Lega: "Sconosciuti a contatto con i nostri bambini, accordo folle".Continua a leggere

C'è il Def : L'Iva aumenterà. E resta la spesa per i Migranti : Il premier Paolo Gentiloni e il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan hanno aspettato fino a quando non è diventato evidente che il nuovo esecutivo non arriverà in tempi brevi e hanno approvato il ...

Migranti - l'Ue vuole costringere l'Italia a tenerseli per 10 anni : Alla faccia della solidarietà nell' Unione Europea . I Paesi del Vecchio Continente continuano a tendere a voce la mano all'Italia sulla questione Migranti e poi, sotto traccia, fanno l'esatto opposto.

Il 25 aprile di Napoli per i Migranti : 'Condizioni più umane per i centri di accoglienza' : Non solo antifascisti. Nel giorno della liberazione dell'Italia dal nazifascismo che nella prima metà del secolo scorso insanguinò l'Europa, a Napoli un lungo corteo s'è snodato da piazza Mancini fino ...

Migranti - dall’Ue il primo via libera a regolamento che riduce attesa per asilo. Relatrice M5s - a favore socialisti (e Pd) : Massimo sei mesi per valutare una domanda di protezione internazionale, riduzione del carico burocratico per i Paesi di primo ingresso, maggiori garanzie per i richiedenti asilo e una lista di “Paesi sicuri” verso cui possono essere rimandati i richiedenti asilo (da cui viene esclusa la Turchia): queste le principali novità del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione, votato oggi dalla ...

Gioiosa jonica - svastica su murales di centro per Migranti : Gioiosa jonica , REGGIO CALABRIA, - Persone non identificate hanno compiuto un atto di vandalismo ai danni della struttura che a Gioiosa jonica é adibita a luogo d'incontro per migranti, incidendo una ...

Migranti - da Ue il primo via libera a regolamento che riduce attesa per asilo. Relatrice M5s - a favore socialisti (e Pd) : Massimo sei mesi per valutare una domanda di protezione internazionale, riduzione del carico burocratico per i Paesi di primo ingresso, maggiori garanzie per i richiedenti asilo e una lista di “Paesi sicuri” verso cui possono essere rimandati i richiedenti asilo (da cui viene esclusa la Turchia): queste le principali novità del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione votato oggi dalla ...

Israele rinuncia al piano per espellere i Migranti africani : Israele ha cancellato il piano per espellere circa 40 mila migranti arrivati da Eritrea e Sudan all’inizio degli Anni Duemila. Dopo le obiezioni della Corte suprema il governo ha scritto una lettera di risposta che spiega come l’espulsione di massa “non sia più nell’agenda” governativa. Le autorità cercheranno però di convincere parte dei migranti ...

Migranti - Cassazione conferma sequestro della nave Iuventa. Per procura Trapani ong “collusa” con trafficanti : Il sequestro risale alla scorsa estate nel pieno delle polemiche sull’attività delle navi delle ong nel Mediterraneo. La Iuventa, nave della organizzazione non governativa tedesca Jugend Rettet, non tornerà nel Mediterraneo alla ricerca di imbarcazioni di Migranti in difficoltà perché la Cassazione ha confermato il sequestro della nave disposto dalla procura di Trapani nello scorso agosto: gli inquirenti siciliani ritenevano che ci fosse ...

Migranti : quattro italiani fermati dalla gendarmeria per il corteo antifascista a Briançon : quattro italiani, tre uomini e una donna, sono stati fermati dalla gendarmeria francese a Briançon. La loro identità non è stata diffusa, perché almeno per ora gli inquirenti non hanno formalizzato alcun arresto. Sono giovani legati al centro sociale Askatasuna e alle componenti anarchiche torinesi. Quelle che domenica, insieme ad esponenti del mov...

Migranti : quattro fermati per il corteo antifascista a Briançon : I quattro italiani avevano partecipato alla manifestazione di protesta contro un presidio di Generation Identitaire

Migranti - marcia No Tav contro estremisti di destra : 4 italiani fermati dalla polizia francese per gli scontri al confine : La polizia francese ha fermato quattro italiani che partecipavano al corteo antifascista che domenica ha superato la frontiera e sfondato i cordoni della Gendarmerie, bloccando la statale del Monginevro. Secondo l’Ansa, che ha anticipato la notizia, si tratta di persone legate al mondo dell’antagonismo e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti. La manifestazione era stata convocata per protesta contro un presidio di Generation ...

Migranti : attesa a Trapani nave con oltre 500 persone : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – E’ attesa per questa mattina al porto di Trapani la nave con oltre 500 Migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla nave ‘Aquarius’ di Sos Mediterranèe. A bordo ci sono molte donne e numerosi bambini. L'articolo Migranti: attesa a Trapani nave con oltre 500 persone sembra essere il primo su CalcioWeb.

