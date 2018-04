Migranti - meno sbarchi ma più spesa : In particolare, secondo le simulazioni del Mef contenute nel documento di economia e finanza ed elaborate dall'Adnkronos, la quota destinata all'accoglienza potrebbe arrivare a 3,4 miliardi di euro, ...

Def - meno sbarchi ma spesa Migranti sale : 20.37 La spesa per i migranti si è attestata nel 2017 a 4,3 mld, e salirà nel 2018, ferma restando la capacità di frenare gli arrivi, tra i "4,6 e 5 miliardi". E'quanto si legge nella bozza del Def. "La diminuzione degli sbarchi -si sottolinea- non si riflette in una proporzionale riduzione della permanenza "dei migranti nei centri di accoglienza (circa 174 mila le presenze nelle strutture a inizio aprile), "anche per i limitati esiti dei ...

Migranti - oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso : Migranti, oltre 10 mila arrivi in meno in Italia da luglio scorso I dati resi noti dal Viminale evidenziano che negli ultimi dieci mesi sono giunte via mare 43.166 persone, contro le 147.942 del periodo 1 luglio 2016-20 aprile 2017. Nei primi mesi del 2018, -79,4% arrivi rispetto allo stesso periodo dell’anno ...

L’Unicusano alla scoperta di idee ragazzi su fenomeno Migranti : ROMA – I giovani e il fenomeno migranti: qual e’ la percezione? Con l’obiettivo di chiarire cosa pensano al riguardo gli studenti romani, l’universita’ Niccolo’ Cusano ha strutturato un test che verra’ somministrato agli studenti delle scuole superiori della Capitale per misurare il loro livello di consapevolezza circa il fenomeno dei flussi migratori. A loro, […]

Migranti - calano ancora gli sbarchi : meno 75% nel primo trimestre del 2018 : Secondo i dati aggiornati del Viminale, sarebbe ancora più netta la flessione per i Migranti partiti dalla Libia: sono 4.399 contro i 23.549 del 2017 (-81%). Eritrei (1.551) e tunisini (1.187) i più numerosi.Continua a leggere

Turchia - bus carico di Migranti si schianta : almeno 17 morti : Turchia, bus carico di migranti si schianta: almeno 17 morti L’autobus trasportava migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan e Iran. Tra i feriti ce ne sono diversi in gravi condizioni.Continua a leggere L’autobus trasportava migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan e Iran. Tra i feriti ce ne sono diversi in gravi condizioni.Continua a leggere

Almeno sei Migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche : La Guardia Costiera della Grecia ha recuperato i corpi di sei persone, quattro bambini, una donna e un uomo, al largo dell’isola di Gaidaro, che si trova a poca distanza dalla costa turca. Si pensa che le sei persone siano morte The post Almeno sei migranti sono morti nel naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste greche appeared first on Il Post.

Migranti - naufragio nel Mar Egeo : almeno 14 persone annegate. Tra loro 4 bimbi : Il barcone viaggiava dalla Turchia all’Egeo e trasportava 21 persone. Ma nel Mar Egeo si è capovolto, e almeno 14 persone, tra cui quattro bambini, sono annegate. La polizia greca, che ha diffuso la notizia, ha recuperato otto cadaveri, dopo che quelli di un uomo, una donna e quattro bambini sono stati portati dalla corrente fin sulle spiagge dell’isola di Gaidaro. A lanciare l’allarme sono stati un uomo e una donna che sono riusciti a ...