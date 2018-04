Michelle Pfeiffer | da ' Scarface' a ' Ant-man' metamorfosi di un' attrice

L’età non conta - il fascino sì. I 60 anni di Michelle Pfeiffer : Michelle Pfeiffer, nata a Santa Ana il 29 aprile 1958, in California, non ha mai avuto paura di dire «no». Nella sua carriera ne ha detti parecchi, anche a film che si sarebbero rivelati grandi successi. Non volle essere Thelma in Thelma & Louise di Ridley Scott (il ruolo andò a Geena Davis), rinunciò ad accavallare le gambe in Basic Instinct di Paul Verhoeven (ci pensò Sharon Stone), non fu la Pretty Woman di Garry Marshall (per la fortuna ...

Il segreto di Michelle Pfeiffer per essere bella a 60 anni : Sono tanti i ruoli per cui la bionda e attraente Michelle Pfeiffer, sex symbol negli anni ’80 e ’90 e sessantenne prodigiosa oggi, resta indimenticabile. Per quello accanto a Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon in Le Streghe di Eastwick; per il personaggio eroico nel film fantasy Ladyhawke; per l’interpretazione di Catwoman in Batman, il Ritorno, quando con la sua linea asciutta, la sua agilità, il suo sguardo magnetico e il potere di ...

Michelle Pfeiffer - eroina Marvel a 60 anni 'L età non conta - donne siamo fiere e capaci' - Cinema - Spettacoli : L'energia inesauribile, il sorriso generoso, la quieta passione che l'ha sempre contraddistinta per il Cinema e per la sua famiglia. Michelle Pfeiffer compie 60 anni oggi, il 29 aprile e, mentre pochi ...

Maleficent 2 - Michelle Pfeiffer nel cast? : Michelle Pfeiffer è in trattativa per unirsi a Angelina Jolie, Elle Fanning e Ed Skrein nel cast di Maleficent 2, secondo Variety. Maleficent: il nuovo cast L’attrice, che è apparsa in Ant-Man and the Wasp della Marvel, potrebbe interpretare la regina nel film. Skrein è stato coinvolto di recente nel progetto per interpretare il cattivo nel sequel dell’edizione del […] L'articolo Maleficent 2, Michelle Pfeiffer nel cast? ...

Michelle Pfeiffer e Al Pacino : la reunion al Tribeca per i 35 anni di 'Scarface' : Remake dell'omonimo lungometraggio del 1932 diretto da Howard Hawks, 'Scarface' venne diretto nel 1983 da Brian De Palma su una sceneggiatura di Oliver Stone. Giovedì scorso, 19 aprile, il cast del ...

Michelle Pfeiffer : "Mentre giravo 'Scarface' vivevo di zuppa e Marlboro. Stavo letteralmente morendo di fame" : Ha ricordato i tempi in cui ha girato "Scarface", quando era ancora un'attrice sconosciuta. Michelle Pfeiffer, al Tribeca Film Festival di Manhattan, è stata però incalzata da una domanda inopportuna da parte del moderatore del dibattito, Jesse Kornbluth. Consapevole del fatto che l'artista fosse dimagrita molto per vestire i panni di una donna tossicodipendente, Elvira, le ha fatto delle domande sul suo peso durante le riprese. ...

LADYHAWKE/ Su Rai 4 il film con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer (oggi - 1 aprile 2018) : Questa sera, domenica 1° aprile, alle 21.00 su Rai 4 va in onda il film LADYHAWKE diretto da Richard Donner. Nel cast: Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 09:01:00 GMT)

LE VERITA' NASCOSTE/ Su Tv8 il film con Harrison Ford e Michelle Pfeiffer (oggi - 26 febbraio 2018) : Le VERITA' NASCOSTE, il film in onda su TV8 oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Michelle Pfeiffer e Harrison Ford, alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 09:31:00 GMT)

Le verità nascoste - Michelle Pfeiffer e Harrison Ford nel thriller di stasera su Tv8 : E' possibile seguire il programma anche in diretta streaming su pc, tablet e smartphone dalla pagina web di Tv8 . Le verità nascoste: cast e personaggi Michelle Pfeiffer è Claire Spencer, Harrison ...