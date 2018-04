“Mi ha tradito così” Massimo Boldi sconvolto L’attore racconta come ha scoperto che la

caffeinamagazine

: Ho letto l'intervista a Massimo Boldi, tradito dalla compagna e adesso mamma mia che tristezza mi è rimasta addosso. - Iosonolagomma : Ho letto l'intervista a Massimo Boldi, tradito dalla compagna e adesso mamma mia che tristezza mi è rimasta addosso. - geppy2911 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - stefanoceansgdr : @EricOceansgdr @stefanfunhills MI HAI TRADITO CON UN ALTRO STEFAN -

(Di domenica 29 aprile 2018) I panni sporchi andrebbero lavati in casa, ma soprattutto nessuno vorrebbe scoprire un tradimento dalle pagine di un giornale. Eppure ai personaggi della spettacolo capita spesso, ma al di là del clamore mediatico della cosa resta indubbiamente il dolore per un evento così doloroso che alla fine, vip o non vip, è uguale per tutti. Ne sa qualcosache venerdì scorso ha visto su Dagospia le foto della compagna Loredana De Nardis abbracciata a un altro, è stato un colpo. L’attore dopo la scoperta ha ammesso molto sinceramente: “A momenti, mi veniva un infarto. Quattordici anni insieme non sono pochi. Mi ha fatto male scoprire il tradimento da una paparazzata e mi ha fatto male che nelle foto lei si comportasse da innamorata”. Ma non finisce qui, perché un altro elemento contribuisce a girare il coltello nella piaga. Il collega di Christian De Sica ha poi rivelato al ...